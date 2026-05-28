Incidente a Reggio Calabria, scontro tra auto e motorino: giovane soccorso dal 118 | FOTO

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa nella zona di piazza Garibaldi a Reggio Calabria, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’auto e un motorino. L’impatto ha provocato la caduta del giovane che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, finito sull’asfalto dopo essere stato sbalzato dal motorino. Sul posto si sono vissuti momenti di apprensione, anche per la presenza di diversi passanti e mezzi in transito in una delle aree più frequentate della città. Il motorino è rimasto a terra al centro della carreggiata, mentre la circolazione nella zona ha subito inevitabili rallentamenti.

Giovane soccorso dall’ambulanza e trasportato in ospedale

Dopo lo scontro è stato richiesto l’intervento dei soccorritori. Un’ambulanza ha raggiunto rapidamente il luogo del sinistro per prestare le prime cure al giovane coinvolto nell’incidente. Il ragazzo, dopo essere stato assistito sul posto, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La dinamica dell’incidente resta da chiarire e sarà ricostruita attraverso i rilievi e le testimonianze raccolte sul posto.

Traffico rallentato e verifiche sulla dinamica

L’incidente ha richiamato l’attenzione di numerosi cittadini presenti nell’area, mentre la viabilità nella zona di piazza Garibaldi ha registrato disagi temporanei. Le operazioni di soccorso e la presenza dei mezzi coinvolti hanno reso necessario gestire con cautela il passaggio dei veicoli. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che stanno regolando il traffico ed effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.