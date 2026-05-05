Incendio a San Filippo del Mela: salvata famiglia grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri sera, intorno alle 21:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, supportati da un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla sede centrale di Messina, sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di un’abitazione in via Nazionale Corriolo, nella località San Filippo del Mela (ME). Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato dal surriscaldamento di un camino. Fortunatamente, non si registrano vittime né feriti, poiché gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che la situazione peggiorasse. Dopo aver effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, la squadra ha fatto ritorno alla base. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.