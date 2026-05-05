Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di autobotte per il rifornimento idrico, sono intervenute intorno alle ore 12:15 in via Grappa per un incendio sviluppatosi all’interno di un locale adibito a magazzino.
Il rogo ha interessato materiale vario, attrezzature e rifiuti presenti all’interno della struttura. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la completa estinzione delle fiamme e la successiva messa in sicurezza dell’area. Si registrano danni alla copertura dell’immobile, con sfondellamento del solaio. Non si segnalano danni a persone. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.
Incendio a Lamezia Terme: vigili del fuoco intervengono per spegnere le fiamme in un magazzino
Il rogo ha danneggiato la copertura dell’immobile, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. In corso accertamenti sulle cause dell'incendio
Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di autobotte per il rifornimento idrico, sono intervenute intorno alle ore 12:15 in via Grappa per un incendio sviluppatosi all’interno di un locale adibito a magazzino.