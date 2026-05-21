Inaugurata alla Galleria Vittorio Emanuele la mostra fotografica “Messina: storia di un cambiamento”

È stata inaugurata questa mattina, alla Galleria Vittorio Emanuele, la mostra fotografica “Messina: storia di un cambiamento”, promossa dalle liste giovanili “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i Giovani” a sostegno del candidato sindaco Federico Basile.

Un racconto per immagini che attraversa la trasformazione urbana della città dal 2018 a oggi, attraverso gli scatti del fotografo messinese Giovanni Isolino, tratti dal volume “Messina in volo. Metamorfosi di una città”.

Ventuno pannelli e oltre ottanta fotografie mostrano il volto di una Messina cambiata

Ventuno pannelli e oltre ottanta fotografie mostrano il volto di una Messina cambiata: dalle baraccopoli di Fondo Fucile, dell’Annunziata e di viale Giostra, oggi interessate da un importante processo di risanamento e riqualificazione urbana; alla nuova via Don Blasco, un’arteria che prima non esisteva e che, grazie alla sua realizzazione, ha dato vita a un vero e proprio quartiere commerciale a pochi passi dal viale San Martino. Quest’ultimo è stato finalmente restituito ai cittadini sotto forma di isola pedonale, cambiando completamente volto e trasformandosi nel salotto elegante del centro città, insieme a una piazza Cairoli liberata dalle pedane in legno e rigenerata con un basolato lavico elegante e di pregio.

A questo si collega il nuovo parcheggio “La Piastra”, in prossimità del cavalcavia, limite nord della zona di Maregrosso, pensato per viaggiatori e utenti del trasporto pubblico locale, dei bus e dei treni.

Ancora più a nord, in una delle spiagge più belle d’Italia, quella di Capo Peloro, sorge l’Arena Ex Sea Flight, accanto al Pilone: un’area che da ecomostro è stata trasformata in uno spazio tra cielo e mare, oggi punto di riferimento nazionale per eventi culturali e spettacoli delle estati messinesi. A conclusione di questo percorso nella Messina che cambia, anche il deposito Atm, un tempo occupato da cisterne di gasolio, oggi trasformato in un’area modernizzata ed efficientata grazie a un sistema di ricarica elettrica per i mezzi green della flotta aziendale.

“Messina è cambiata e deve continuare a farlo”, ha dichiarato Federico Basile durante l’inaugurazione della mostra insieme ai giovani delle sue liste.

“A volte una fotografia vale più di mille parole. Basta guardare via Santa Cecilia per vedere chiaramente cosa era e cosa sta diventando. Qui, sulla destra, nascerà l’I-Hub tecnologico, mentre sulla sinistra, sotto il sottopasso, c’è l’ex Macello, già interessato dagli interventi di demolizione”, ha aggiunto l’ex sindaco e attuale candidato. L’iniziativa nasce dalla volontà dei giovani promotori di raccontare, attraverso la forza delle immagini, il percorso di trasformazione vissuto dalla città e le prospettive di sviluppo ancora aperte. La mostra resterà visitabile gratuitamente all’interno della Galleria Vittorio Emanuele fino alle ore 23 di questa sera.