“In memoria di Olga: La vita oltre”, al Museo Archeologico la premiazione della XVIII edizione. I NOMI dei premiati

Si terrà venerdì 29 maggio alle ore 10:00, nella cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga: La vita oltre”. L’evento, di alto valore civile e pedagogico, è promosso dalla Società Astronomica Italiana ed è un’attività fortemente voluta e sostenuta fin dal maggio 2008 dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per ricordare la piccola cittadina reggina Olga Panuccio, tragicamente scomparsa insieme ai suoi genitori.

Accanto all’Amministrazione Metropolitana, un ruolo cruciale nella crescita e nel supporto del progetto è stato svolto dal CIF, Centro Italiano Femminile, di Reggio Calabria, nella persona dell’allora presidente, la dottoressa Giovanna Ferrara. Ferrara ha creduto fermamente e sostenuto concretamente il concorso fino alla sua morte. Per questo motivo, i promotori hanno istituito una Targa Speciale alla memoria di Giovanna Ferrara, pensata per ricordare il suo esempio di impegno sociale e di amore verso i più piccoli.

Il concorso: memoria, cittadinanza attiva e attenzione ai bambini

Il concorso non nasce per riportare l’attenzione pubblica su una ferita dolorosa, ma per trasformare la memoria in cittadinanza attiva. L’obiettivo è sollecitare gli adulti a una maggiore attenzione e responsabilità verso tutti i bambini, unendosi nel ricordo di tutti i piccoli cui è stata tragicamente negata la possibilità di un sereno avvenire. Considerando il cielo stellato come il luogo ideale che accoglie ogni bimbo scomparso, l’iniziativa si rivolge agli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria. I bambini sono stati invitati a osservare il firmamento e a tradurre le loro riflessioni in pagine scritte ed elaborati grafici.

Anche per questa diciottesima edizione la risposta del mondo scolastico è stata significativa, confermando la rilevanza nazionale del premio: 52 scuole partecipanti, provenienti in larga parte dalle regioni del Centro-Sud Italia, e 420 elaborati totali presentati. Con i loro racconti e i loro disegni, guidati dalla fantasia e dall’innocenza, i bambini hanno interpretato il senso del concorso, stabilendo attraverso le stelle un legame ideale con i coetanei a cui è stato strappato il diritto di diventare grandi e costruire il proprio futuro.

I vincitori sono stati decretati all’unanimità dalla commissione scientifico-didattica, che ha esaminato con cura i 420 lavori pervenuti. La commissione è composta dalla professoressa Anna Brancaccio, incaricata presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, supporto alle iniziative dell’ambito matematico-scientifico-tecnologico; dalla professoressa Patrizia Caraveo, presidente della Società Astronomica Italiana; dalla dottoressa Anna Maria Franco, responsabile della gestione e organizzazione del Planetario Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria; e dalla professoressa Angela Misano, responsabile scientifico del Planetario Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tutti i vincitori del concorso “In memoria di Olga: La vita oltre”

Dopo un attento esame dei lavori pervenuti, la commissione ha, per ciascuna delle sezioni individuate, dichiarato all’unanimità i seguenti vincitori.

Sezione Immagine – Scuola dell’Infanzia

1° Premio

Luca Diaco

Scuola dell’Infanzia “Sottoferrovia”

ICS “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”

Mirto Crosia (CS)

2° Premio

Classe II C

Scuola dell’Infanzia “Cesinali”

IC “Aiello del Sabato”

Cesinali (AV)

3° Premio

Tommaso Roberto

Scuola dell’Infanzia “Sottoferrovia”

ICS “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”

Mirto Crosia (CS)

Sezione Testo/Testo illustrato – Scuola Primaria

1° Premio

Emma Errigo

IC “Nosside Pythagoras Moscato”

Reggio Calabria

2° Premio

Classe II A

IC “Francesco de Sanctis”

Moiano (BN)

3° Premio

Giulia Cutrupi

IC “Carducci-V. da Feltre”

Reggio Calabria

Premio “Giovanna Ferrara”

Classi II A e II F

IC “Rende Commenda”

Rende (CS)