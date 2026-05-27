“Impresa e famiglia, dalle scelte di oggi alla continuità di domani”: a Reggio Calabria l’evento di Poste Italiane

Si terrà giovedì 4 giugno, con inizio alle ore 15.45, presso la sede della Camera di Commercio, l’evento “Impresa e famiglia – dalle scelte di oggi alla continuità di domani”. L’iniziativa è organizzata da Poste Italiane con il patrocinio di Unioncamere e la collaborazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria e degli Avvocati di Reggio Calabria. L’appuntamento sarà una importante occasione per riflettere sui principali aspetti della stabilità finanziaria di impresa e famiglia e per accrescere consapevolezza e visione strategica.

Al centro del confronto ci saranno temi come assetto organizzativo, controllo di gestione, pianificazione personale, protezione e previdenza, oltre alla gestione del credito, agli investimenti e al passaggio generazionale. Si tratta di argomenti di particolare attualità e di grande interesse soprattutto per le imprese di piccole e piccolissime dimensioni, chiamate a compiere scelte capaci di incidere sulla continuità e sulla solidità futura dell’attività e del nucleo familiare.