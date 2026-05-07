Il Trapani si porta avanti col lavoro: rinnovo per il DS Volume e per mister Aronica

Nonostante la retrocessione in Serie D, ma in attesa di buone nuove dalla Giustizia, verso cui il Presidente Antonini nutre molta fiducia, il Trapani si porta avanti col lavoro. In una nota, il club comunica di “aver confermato Luigi Volume nel ruolo di Direttore Sportivo e Salvatore Aronica come allenatore della Prima Squadra per la stagione 2025/2026. Il club rinnova la fiducia a due figure chiave del progetto tecnico, con l’obiettivo principale di avviare un nuovo percorso di crescita di vittorie e di valorizzazione giovani, verso un calcio nuovo e sostenibile ma al contempo fortemente ambizioso”.