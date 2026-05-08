Il Tar conferma le elezioni comunali a Messina, respinti i ricorsi sul voto

Il Tar di Catania conferma il percorso verso le elezioni amministrative e respinge i ricorsi depositati nelle scorse settimane per chiedere lo stop al voto. Con una sentenza pubblicata oggi, i giudici amministrativi hanno escluso l’accoglimento delle istanze che contestavano, da un lato, l’efficacia delle dimissioni del sindaco Federico Basile e, dall’altro, alcuni aspetti legati alla raccolta firme necessaria per la presentazione delle liste.

I ricorsi erano stati avanzati da tre elettori messinesi, rappresentati dagli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni. Il tribunale ha però ritenuto inammissibile, “per mancanza di interesse”, sia il ricorso principale sia quello successivo per motivi aggiunti.