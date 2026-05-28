Il Taekwondo unisce la Calabria: 10 medaglie d’oro per l’MPC Evolution all’ITF Calabria Open

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e di partecipanti la seconda edizione dell’ITF Calabria Open, svoltasi il 23 e 24 maggio u.s. presso il Palazzetto dello Sport di Corigliano-Rossano. L’evento nato dalla sinergia vincente tra le scuole calabresi ha visto sotto la stessa bandiera della ITF ben oltre 150 atleti provenienti da molte regioni del centro sud Italia competere e lottare sul tatami. In questo contesto di altissimo livello, la MPC Evolution si è come sempre contraddistinta per i risultati sportivi e non. Pur presentandosi con una compagine di soli 24 atleti l’associazione ha visto i suoi allievi emergere nelle rispettive categorie di forme (TUL) e combattimenti (Sparing), classificandosi come terza miglior scuola del torneo per numero di medaglie.

Un risultato eccezionale che premia la qualità tecnica e la preparazione dei ragazzi guidati dai rispettivi tecnici sul territorio: il Maestro Vincenzo Voci, cintura nera IV dan (insegnante del centro di Gasperina), il Maestro Salvatore Paone, cintura nera IV dan (responsabile a Vallefiorita) e l’Istruttore Antonio Galati, cintura nera III dan (punto di riferimento a Montepaone Lido), sotto la guida attenta e vigile del D.T. Maestro Pantaleone Clericò, cintura nera VI dan.

Il bottino complessivo conquistato dagli atleti della MPC Evolution alla fine della manifestazione è la dimostrazione lampante del buon lavoro fatto in questi ultimi anni:

10 Medaglie d’Oro

15 Medaglie d’Argento

12 Medaglie di Bronzo

Al di là dello straordinario responso agonistico degli atleti, motivo di vanto e di orgoglio, è stata l’impeccabile direzione della squadra arbitrale che ha visto coinvolti gli insegnanti della MPC, i quali sono stati punto di riferimento anche nella formazione tecnica tenutasi nella mattinata della domenica.

Ma la vittoria più grande è di aver vissuto la manifestazione come un grande momento di aggregazione. Atleti, maestri e famiglie hanno condiviso il fine settimana alloggiando insieme in struttura, alternando momenti di accrescimento tecnico ad altri di convivialità e di puro divertimento a bordo piscina. Tirando le somme della kermesse il messaggio che emerge con forza è “la Calabria c’è! E quando c’è questa coesione e comunione di intenti, insieme si possono costruire grandi cose“.