Il sottosegretario Ferrante: “straordinario risultato da Cannizzaro, proposta Forza Italia vincente”

Il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, esprime il suo entusiasmo per il risultato delle elezioni comunali a Reggio Calabria, sottolineando il rafforzamento della presenza del partito nei territori. Ferrante afferma: “Le mie congratulazioni al nuovo sindaco di Reggio Calabria, l’amico Francesco Cannizzaro, per lo straordinario risultato ottenuto strappando la città dopo un decennio di governo delle sinistre. Sono certo che Cannizzaro saprà guidare l’amministrazione con equilibrio, determinazione ed innovativa capacità amministrativa, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e il rilancio della città. Nell’augurare buon lavoro a Cannizzaro, esprimo fin d’ora la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale per lo sviluppo e la crescita di Reggio Calabria”.

Il deputato sottolinea anche il significato più ampio della vittoria per Forza Italia e per il centrodestra: “Forza Italia conquista un altro sindaco e rafforza la sua presenza nei territori, nel segno della fiducia dei cittadini nella nostra classe dirigente e nella nostra proposta politica che risulta ancora una volta vincente. Il centrodestra è altresì in testa a Venezia, dove la sinistra cantava già vittoria, ad Arezzo, a Lecco ed in tanti altri comuni, confermando una tendenza decisamente positiva”.