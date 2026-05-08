Il Sindaco Basile a StrettoWeb: “il voto a Reggio e Messina un’occasione storica per parlare di temi riguardanti lo Stretto”

“E’ un’occasione storica, quella delle due elezioni, che coincidono nei tempi ma anche nei temi, dal turismo alla cultura, per un territorio che è più vicino a quello che sembra. Massimo impegno da parte di tutti e ragioniamo affinché questo patto diventi realtà”. Ad affermarlo, ai microfoni di StrettoWeb, è il Sindaco di Messina Federico Basile, ricandidato in occasione delle nuove amministrative che si terranno nella città dello Stretto, in concomitanza a quelle di Reggio.

Per questo oggi, a Villa San Giovanni, si è tenuto un confronto aperto con i candidati delle due sponde. A margine dell’evento, abbiamo simpaticamente chiesto a Basile se pensava mai di fare campagna elettorale a Reggio: “no, non è campagna elettorale” ha risposto ridendo. “Abbiamo ragionato su alcuni temi, penso al piano strategico metropolitano, ma penso a un progetto sulla metromare che noi già abbiamo e che con Reggio possiamo portare avanti”.