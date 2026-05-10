Il ritorno di Mimmo Cavallaro con ’Nchianu a Gozza: un viaggio musicale tra le radici e l’identità perduta della Calabria

La scena musicale e culturale calabrese celebra il ritorno di uno dei suoi interpreti più profondi e rappresentativi. Dal primo maggio è infatti disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo atteso videoclip di Mimmo Cavallaro, intitolato ’Nchianu a Gozza. L’opera non rappresenta soltanto una novità discografica, ma si configura come un vero e proprio manifesto poetico dedicato alla propria terra d’origine. Attraverso le note e le immagini di questo lavoro, l’artista torna a esplorare i luoghi dell’anima, offrendo una riflessione sulla identità calabrese e sul legame indissolubile che unisce l’uomo alle proprie radici, riscuotendo immediatamente il plauso delle istituzioni locali e della critica per la capacità di toccare corde universali partendo dal particolare.

Il valore artistico di un percorso dedicato alla ricerca e alla fedeltà delle tradizioni popolari

La figura di Mimmo Cavallaro è ormai consolidata come quella di uno degli artisti più autentici del panorama contemporaneo. Il suo percorso artistico è caratterizzato da una coerenza rara, che lo ha visto protagonista di decenni di ricerca sonora. Partendo da lavori storici come Hjuri di hjumari, passando per le suggestioni di Calanchi e l’energia di Sonu, fino ad arrivare alla recente pubblicazione di Sona Battenti, il musicista ha saputo dare vita a un linguaggio musicale unico. Questa capacità di innovare restando fedeli alla tradizione ha permesso alla cultura calabrese di varcare i confini regionali, approdando con successo su prestigiosi palchi nazionali e internazionali senza mai smarrire la propria essenza originaria.

Il significato profondo di ’Nchianu a Gozza tra spopolamento e senso di comunità

Il brano mette al centro Gozza, il borgo natale dell’artista, trasformandolo in un simbolo che parla a un’intera regione e oltre. La narrazione affronta il tema delicato e attuale dello spopolamento dei borghi, descrivendo contrade che, seppur segnate dal silenzio e dall’abbandono, conservano intatta la memoria di un passato operoso. Al centro della riflessione vi è la riscoperta di un modo di vivere meno frenetico, scandito dal ritmo delle stagioni e dalla concretezza delle relazioni umane. È un invito a non dimenticare un’esistenza più faticosa ma profondamente radicata nella terra, dove il senso di appartenenza a una comunità era l’elemento portante della vita quotidiana, un patrimonio di valori che oggi rischia di svanire sotto la pressione della modernità.

Le dichiarazioni ufficiali del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo

Il Comune di Caulonia, attraverso le parole del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo, ha voluto sottolineare l’importanza sociale di questa operazione culturale. Maiolo ha espresso il suo riconoscimento per il lavoro svolto dall’artista con parole cariche di stima e partecipazione emotiva.

“Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni a Mimmo Cavallaro per l’uscita del videoclip di ‘Nchianu a Gozza, disponibile dal 1° maggio su tutte le piattaforme digitali. Un nuovo lavoro che, come sempre accade con la sua musica, va ben oltre la canzone: è un atto d’amore verso la propria terra e verso chi quella terra l’ha vissuta, amata, e spesso dovuta lasciare. Mimmo Cavallaro è uno degli artisti calabresi più autentici e riconosciuti del panorama musicale contemporaneo. Con una discografia che attraversa decenni di ricerca e fedeltà alle radici — da Hjuri di hjumari a Calanchi, da Sonu fino al recente Sona Battenti — ha saputo costruire un linguaggio musicale inconfondibile, capace di portare la cultura e l’identità calabrese su palchi nazionali e internazionali senza mai tradirne l’anima. Non è un’impresa da poco, ed è la misura di un artista di raro calibro.”

Proseguendo nella sua analisi, l’Assessore ha approfondito i temi trattati nel brano, evidenziando il valore della memoria:

“‘Nchianu a Gozza è un brano che parla di Gozza, il luogo natale dell’artista, e attraverso Gozza parla di tutti noi. Parla di quei borghi e di quelle contrade che portano oggi i segni dello spopolamento, di strade che un tempo risuonavano di voci e di lavoro e che ora vivono in un silenzio che pesa. Ma parla anche — e questo è il dono più grande della canzone — di un modo di essere al mondo che rischiamo di dimenticare: più faticoso, certo, meno comodo di quello attuale, ma più a contatto con la terra, con le stagioni, con gli altri. Un tempo in cui le relazioni erano concrete, le tradizioni erano vive e il senso di appartenenza a una comunità si respirava nell’aria. Ascoltando questo brano, chi è cresciuto a Caulonia e nei suoi dintorni riconosce qualcosa di profondo e familiare. Riconosce i volti degli anziani, i ritmi lenti della campagna, il profumo delle cose semplici. Ed è proprio questa capacità evocativa — la capacità di restituire memoria e identità attraverso parole e musica — che rende Mimmo Cavallaro un patrimonio culturale vivo per la nostra comunità.”

In conclusione, Giovanni Maiolo ha rivolto un augurio affinché il messaggio della canzone possa diffondersi capillarmente:

“Come Assessore alla Cultura, mi auguro che ‘Nchianu a Gozza raggiunga il pubblico più ampio possibile: non solo tra chi ha radici in questa terra, ma tra tutti coloro che sentono il bisogno di ritrovare un legame con ciò che siamo stati, per capire meglio chi vogliamo essere. Grazie, Mimmo. Buona strada a questa canzone.”