Il record del Governo Meloni: è già il 2° esecutivo più duraturo della storia repubblicana. Vicinissimo il record assoluto, prima del 4° anno di mandato | DATI

Il panorama politico italiano segna oggi una data di eccezionale importanza simbolica e istituzionale. Con il raggiungimento dei 1.288 giorni di permanenza in carica, il Governo Meloni conquista ufficialmente il secondo gradino del podio tra gli esecutivi più longevi nella storia della Repubblica. Sin dal momento del solenne giuramento al Palazzo del Quirinale, avvenuto il 22 ottobre 2022, la compagine guidata dalla prima donna Premier in Italia ha mostrato una tenuta costante, superando indenne diverse fasi critiche e consolidando la propria posizione in un sistema politico storicamente caratterizzato da una forte frammentazione e da frequenti crisi di governo. Questo risultato, certificato dai dati recenti di YouTrend, posiziona l’attuale esecutivo in una ristrettissima cerchia di governi capaci di superare la soglia dei mille giorni, un evento raramente osservato nei decenni passati.

Il confronto con i governi più longevi del passato repubblicano

Analizzando la classifica storica dei 68 governi che si sono succeduti dal 1946 a oggi, emerge chiaramente quanto sia arduo mantenere la stabilità di governo nel lungo periodo. Fino a ieri, il secondo posto era occupato dal Berlusconi IV, che si era fermato a quota 1.287 giorni. Oggi, il sorpasso è realtà e il Governo Meloni si lancia all’inseguimento del primato assoluto, attualmente detenuto dal Berlusconi II, che detiene il record con ben 1.412 giorni di durata. Scorrendo la graduatoria, si nota come l’attuale esecutivo abbia già lasciato alle spalle giganti della politica italiana come il primo governo di Bettino Craxi, fermatosi a 1.093 giorni, e il governo presieduto da Matteo Renzi, che raggiunse i 1.024 giorni. La capacità di mantenere così solida la coalizione di centro-destra per oltre tre anni e mezzo rappresenta un fattore di discontinuità rispetto alla cronica instabilità che ha spesso frenato l’azione amministrativa del Paese, anche perché non ha tenuto solo il premier ma tutto il Governo: sono cambiati pochissimi Ministri, tre in tutto, in un così lungo periodo di tempo!

Verso il primato assoluto e il quarto anno di mandato

Le proiezioni temporali indicano che il cammino verso il record assoluto è ormai tracciato. Il 3 settembre 2026, il Governo Meloni è destinato a diventare l’esecutivo più longevo della storia d’Italia, superando definitivamente anche lo storico traguardo stabilito da Silvio Berlusconi nei primi anni Duemila. Superata questa boa fondamentale, l’esecutivo si appresta poi a celebrare, nel mese di ottobre, il compimento del proprio quarto anno di attività ininterrotta a Palazzo Chigi. Questo orizzonte temporale non è solo un dato numerico, ma riflette una continuità nell’azione legislativa che permette una programmazione economica e riforme strutturali di più ampio respiro, elementi spesso preclusi a governi di breve durata che, in passato, hanno faticato persino a superare la soglia dei pochi mesi, come dimostrano i casi limite dei governi Fanfani o De Gasperi VIII.

La reazione di Giorgia Meloni e la bussola dell’interesse nazionale

Il Presidente del Consiglio ha voluto sottolineare personalmente il valore di questo traguardo attraverso un messaggio affidato ai propri canali social. Giorgia Meloni non ha nascosto l’emozione per il riconoscimento storico, pur ribadendo che la priorità resta l’impatto concreto della sua azione sulla vita dei cittadini. Le sue dichiarazioni sono state nette e orientate al futuro: “Da oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale“. Queste parole confermano la volontà di proseguire lungo la linea della stabilità politica per portare a termine gli obiettivi del programma elettorale.

Significato politico e prospettive per la legislatura

La durata di un governo è spesso considerata un indicatore di salute democratica e di efficienza amministrativa. In un contesto internazionale complesso, caratterizzato da sfide geopolitiche ed economiche, la longevità politica dell’Italia viene osservata con attenzione dai partner europei e dai mercati finanziari. Il consolidamento del Governo Meloni al secondo posto della classifica storica suggerisce una maturazione del sistema bipolare italiano, dove la capacità di mediazione tra i partiti della maggioranza prevale sulle spinte centrifughe. Se l’attuale trend dovesse proseguire senza scossoni, il record di settembre segnerà un punto di svolta definitivo, dimostrando che anche in Italia è possibile garantire una guida stabile e duratura, capace di proiettarsi verso la conclusione naturale della legislatura con la forza del consenso e del mandato popolare.