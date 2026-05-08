Il Ponte dello Stretto e il paradosso di Landini: dovrebbe tutelare i lavoratori, e invece non vuole l’opera che darebbe ricchezza e lavoro a tutti!

L’Italia si trova oggi davanti a un bivio storico che potrebbe cambiare definitivamente il volto del Mezzogiorno e le prospettive di crescita dell’intero Paese. Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta non solo un’opera ingegneristica senza precedenti, ma soprattutto il più imponente investimento pubblico mai pianificato nelle regioni del Sud. Si parla di un cantiere capace di generare oltre centomila posti di lavoro, un’iniezione di ossigeno puro per un mercato dell’occupazione che da decenni soffre la fuga dei giovani e la carenza di grandi visioni industriali. Eppure, proprio mentre il governo accelera per trasformare questo sogno in realtà, si leva la voce dissonante di chi, per missione statutaria, dovrebbe lottare per ogni singolo contratto di lavoro creato. La posizione assunta da Maurizio Landini, leader della CGIL, appare come un controsenso logico e sociale che lascia sbalorditi: criticare un’opera di questa portata significa, di fatto, voltare le spalle a una massa enorme di lavoratori potenziali in nome di un’ideologia politica che appare sempre più miope e ancorata a una visione “cavernicola” dello sviluppo.

Le dichiarazioni di Maurizio Landini e la critica al Decreto Ponte

In occasione di un incontro con la stampa a Lamezia Terme, il segretario generale della CGIL ha espresso un giudizio durissimo sul provvedimento normativo che sta dando il via all’opera. Le parole del sindacalista non lasciano spazio a interpretazioni, delineando una chiara volontà di scontro frontale con l’esecutivo. “Credo proprio che si stiano cacciando via dei soldi e penso da questo punto di vista sarebbe utile che il governo cominciasse ad avere l’umiltà di ascoltare quello che dicono le persone“, ha dichiarato testualmente Maurizio Landini sul decreto Ponte. Secondo il leader sindacale, il clima nel Paese sarebbe profondamente diverso da quello descritto dai sostenitori dell’infrastruttura, richiamando anche i recenti esiti elettorali come monito per Palazzo Chigi. “Il referendum – ha aggiunto – dovrebbe essere un segno. La maggioranza di questo Paese non è d’accordo con le politiche che stanno facendo. Per chi governa ci sono momenti in cui deve avere l’umiltà di saper ascoltare e credo che non ci sia nessun italiano che pensa che il suo problema si risolva attraverso il Ponte sullo Stretto. Anzi, abbiamo il problema non di costruire ponti, ma di costruire ferrovie, strade, infrastrutture. Di tutto questo il governo non si sta occupando. Noi l’abbiamo sempre detto che non era una priorità quell’opera“.

Il contrasto tra la realtà dei cantieri e la narrazione sindacale

Risulta difficile comprendere come la costruzione di un’opera strategica come il Ponte sullo Stretto possa essere considerata in antitesi con lo sviluppo di ferrovie e strade. Al contrario, il ponte funge da catalizzatore indispensabile per l’alta velocità in Sicilia e il potenziamento dei corridoi europei, rendendo finalmente utili e interconnessi gli altri investimenti trasportistici. Bollare come spreco di denaro un progetto che garantisce occupazione e crescita per il Sud è un esercizio di retorica che ignora le ricadute economiche immediate sul territorio. La critica di Landini sembra ignorare che proprio i grandi cantieri sono il volano per la tutela del lavoro e per la creazione di quel benessere che il sindacato dichiara di voler difendere. La scelta di osteggiare il Ponte sullo Stretto appare dunque come una difesa d’ufficio di una fazione politica, piuttosto che una valutazione pragmatica sui benefici diretti per le migliaia di operai, ingegneri e tecnici che troverebbero impiego in questo colossale piano di sviluppo infrastrutturale.

La proposta alternativa sulla transizione energetica e il modello spagnolo

Oltre alla critica frontale all’opera infrastrutturale, Landini ha spostato l’attenzione sulla necessità di un cambio di rotta nelle politiche energetiche del Paese, proponendo una visione che, pur condivisibile in astratto, viene utilizzata per depotenziare il valore dell’investimento nel settore dei trasporti. “Avere un’autonomia energetica – ha detto il leader della Cgil – vuol dire investire, ma non vuol dire solo montare pannelli o pale eoliche, vuol dire essere capaci anche di costruire i pannelli e le pale eoliche, significa sfruttare tutte le fonti che ci sono. Noi siamo al centro del Mediterraneo e più che l’hub del gas potremmo essere un’esperienza nel mondo di che cosa vuol dire utilizzare l’aria, l’acqua e il sole. E da questo punto di vista costruire tutte quelle infrastrutture che sono necessarie. Sono il primo a dire che non si può fare con la bacchetta magica e in un giorno, però stiamo perdendo anni”. In questo contesto, Landini ha tracciato un paragone con altri partner europei che avrebbero gestito meglio la transizione ecologica e i costi delle bollette.

“Mi limito ad osservare che altri Paesi in Europa che hanno fatto queste scelte oggi sono in un’altra condizione. La Spagna, diversamente da noi, ha investito sulle energie rinnovabili. Ha disaccoppiato il prezzo del gas rispetto all’energia. Ed oggi è il Paese in Europa che paga meno energia, che ha più investimenti esteri e che sta migliorando la propria produzione mentre noi stiamo vedendo settori strategici, dall’auto alla chimica di base alla siderurgia, che rischiano di saltare e di sparire”.

Il rischio di deindustrializzazione e la necessità di una visione d’insieme

Le preoccupazioni espresse da Landini riguardo a settori come la siderurgia e l’automotive sono legittime e condivise da molti analisti, ma è proprio qui che emerge l’incoerenza di fondo della sua posizione. Se l’industria italiana rischia di sparire, la risposta non può essere il rifiuto di grandi opere pubbliche che stimolano la domanda interna di acciaio, cemento e tecnologia. Il Ponte sullo Stretto è, per sua natura, un progetto di politica industriale che coinvolge tutta la filiera produttiva nazionale. Continuare a opporre il tema dell’autonomia energetica alla realizzazione del ponte significa creare una falsa dicotomia: un Paese moderno ha bisogno di entrambe le cose. Arroccarsi su posizioni preconcette e rifiutare un investimento che porterebbe lavoro e modernità nelle aree più svantaggiate del Paese non è solo un errore politico, ma un vero e proprio tradimento delle aspirazioni di chi, nel Sud, aspetta da una vita una reale occasione di riscatto economico lontano dall’assistenzialismo.