Il patto di Caronte, firmato dai candidati Sindaco di Reggio e Messina, trova consensi: “ora un DL per un’agenzia sull’area integrata dello Stretto”

La sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra, il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano ed il Gruppo escursionisti d’Aspromonte, esprimono il “proprio compiacimento per la sottoscrizione del ‘Patto di Caronte’ tra i candidati a Sindaco delle città di Messina e Reggio Calabria. Tale atto rappresenta l’avvio del percorso virtuoso che conduca alla realizzazione dell’area integrata dello Stretto. Sarebbe forse, auspicabile una riflessione di entrambe le deputazioni, calabrese e siciliana, sulla presentazione di un disegno di legge per la creazione di un’Agenzia che gestisca i processi dell’Area metropolitana dello Stretto, oppure quella di una legge speciale sul modello di Roma Capitale che potrebbe rappresentare un salto nel futuro per lo sviluppo dell’area stessa”.