Il Palermo fa sul serio per il nuovo stadio “Barbera”. Stadio coperto, museo e non solo: il progetto in 5 punti

Il Palermo FC ha presentato alla Regione Siciliana la documentazione necessaria nell’ambito del percorso amministrativo relativo al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. È questo il passaggio più rilevante annunciato dal club rosanero, in attesa dell’apertura della Conferenza decisoria e delle valutazioni degli enti e dei soggetti preposti. La consegna degli atti rappresenta una conferma dell’impegno del Palermo, anche sul piano finanziario, già preannunciato dal club, mentre resta attesa la concretizzazione degli apporti che anche lo Stato e la Regione Siciliana hanno anticipato di voler garantire accanto al Club e al Comune.

In questa fase, il Palermo ha deciso di condividere con la città, i tifosi e gli stakeholder la propria visione del Barbera del futuro, sviluppata con lo studio di architettura Populous. L’obiettivo dichiarato non è soltanto quello di rinnovare un impianto sportivo, ma di realizzare una nuova infrastruttura urbana, sostenibile, moderna e aperta, capace di rispettare la storia e l’identità del contesto e, allo stesso tempo, accompagnare Palermo verso una dimensione sempre più internazionale.

La visione del club si fonda su cinque principi fondamentali, che definiscono l’idea del nuovo Barbera.

Uno stadio integrato con la città e la comunità

Il nuovo Barbera, secondo il progetto del Palermo, non dovrà essere un’infrastruttura isolata, ma un luogo connesso alla città e aperto alla comunità. L’impianto dovrà attivare un processo di rigenerazione urbana per il quartiere e per Palermo, superando le barriere fisiche e simboliche tra la strada e lo stadio.

La visione prevede nuovi spazi di socialità fruibili ogni giorno, durante tutto l’anno, oltre a nuove opportunità e servizi per famiglie, cittadini, tifosi e comunità locali. L’area dello stadio è immaginata come una nuova zona viva della città, un punto di riferimento capace di generare socialità, intrattenimento, lavoro e una relazione completamente rinnovata tra l’impianto e il contesto urbano.

Il tifoso al centro dell’esperienza

Uno dei punti centrali della riqualificazione riguarda l’esperienza del tifoso. Il progetto prevede copertura totale, spalti più vicini al campo e senza barriere, panchine integrate nella tribuna a contatto con la gente, nuove aree fan e hospitality a stretto contatto con la squadra, nuovi spazi per persone con disabilità, più aree food & beverage in tutti i settori e nuovi ambienti al servizio di eventi speciali.

Ogni elemento, spiega il club, è pensato per migliorare la qualità del tempo vissuto allo stadio. Il nuovo Barbera dovrà garantire più sicurezza, visibilità, accessibilità, comfort e coinvolgimento per tutti gli spettatori. Sarà uno spazio rivolto a chi lo vive ogni settimana: tifosi, famiglie, bambini, comunità rosanero e nuove generazioni. L’obiettivo è valorizzare la passione di Palermo, rendendo l’esperienza allo stadio più vicina, più emozionante e più inclusiva.

Rispetto per la storia e l’identità del territorio

Il progetto parte anche dalla storia del Renzo Barbera e dal suo rapporto con la città. I quasi cento anni di vita della struttura e dell’ambiente circostante hanno contribuito a costruire la memoria collettiva di generazioni di palermitani. Per il club, questo patrimonio storico, culturale e identitario rappresenta il punto di partenza della riqualificazione.

Il nuovo Barbera dovrà quindi rispettare il legame tra l’impianto e il suo contesto, il valore del Parco della Favorita e la vista iconica su Monte Pellegrino, considerata parte integrante dell’identità paesaggistica dell’area. La visione è quella di uno stadio moderno, capace di coniugare accoglienza e viste panoramiche spettacolari, ma sempre in modo coerente con la storia del luogo e con il patrimonio urbano e naturale in cui si inserisce.

Un impianto per calcio, eventi e competizioni internazionali

Il Palermo immagina il nuovo Barbera come un polo multifunzionale, capace di ospitare calcio di alto livello, a partire da Euro 2032, competizioni UEFA, partite internazionali, grandi concerti, eventi culturali e spettacoli su larga scala.

Non soltanto una casa moderna per il Palermo FC, quindi, ma una piattaforma in grado di attrarre eventi nazionali e internazionali, con ricadute positive per la città e per il territorio. Il club sottolinea come Palermo, quinta città italiana, meriti uno stadio all’altezza della sua dimensione, della sua identità e della sua ambizione: un motore di sviluppo, un nuovo elemento di competitività urbana e un’infrastruttura capace di rafforzare l’attrattività e il posizionamento della città nel panorama nazionale e internazionale.

Una nuova idea di sostenibilità urbana

La sostenibilità è un altro pilastro del progetto. Il nuovo Barbera viene descritto come un’infrastruttura pensata per il futuro: sostenibile, efficiente, accessibile e multifunzionale. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e migliorare l’efficienza complessiva dello stadio.

Il progetto prevede soluzioni fotovoltaiche, sistemi ad alte prestazioni, tecnologie orientate alla riduzione dei consumi e il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana, con l’obiettivo di avvicinare progressivamente lo stadio a un modello di autosostenibilità energetica.

È previsto anche un parcheggio alberato con pavimentazione drenante. Il progetto, inoltre, punta a incentivare forme di mobilità leggera e a minore impatto ambientale, favorendo mezzi elettrici, biciclette, percorsi pedonali, trasporto pubblico e micromobilità.

Accanto allo stadio una nuova “casa” del Palermo

Nel piano trova spazio anche una struttura completamente nuova accanto allo stadio, destinata a diventare la “casa” del Palermo. Il nuovo quartier generale sarà moderno e comprenderà museo, uffici, reception e funzioni dedicate a tifosi, ospiti e premium.

Il percorso amministrativo seguirà ora i tempi, le valutazioni e le procedure previste dagli enti competenti. Il Palermo FC ha ribadito la volontà di continuare a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte con senso di responsabilità, trasparenza e rispetto del processo.

L’obiettivo è tenere viva la candidatura della città come sede ospitante delle competizioni di UEFA 2032 e, allo stesso tempo, dotare il club e la squadra di uno stadio e di spazi adeguati alle ambizioni rosanero, un traguardo che richiede competenza e investimenti.

La visione indicata dal Palermo è chiara: non soltanto un nuovo stadio, ma un nuovo luogo per la città. Un’infrastruttura capace di custodire la memoria, accogliere il presente e costruire il futuro, con il supporto delle istituzioni locali e nazionali, chiamate a fare la propria parte per un’opera destinata, nelle intenzioni del club, a cambiare il futuro di Palermo.