Il nome e il ricordo di coach Gaetano Gebbia impressi per sempre nella palestra del Liceo “Volta” | FOTO e INTERVISTE

Il nome di coach Gaetano Gebbia resterà per sempre legato al basket giovanile reggino. E ci piace pensare che la sua missione da ‘formatore’ di giovani atleti possa continuare anche dopo la sua tragica scomparsa anche attraverso gesti come quello che ha scelto di compiere il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria che ha deciso di intitolare la propria palestra nel ricordo dello stimato coach reggino. Quest’oggi, alle ore 10:30, presso l’Aula Socrates, si è svolta la cerimonia di intitolazione.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, il programma si è snodato attraverso testimonianze e contributi dedicati alle molteplici sfaccettature umane e professionali di Coach Gebbia, con gli interventi di Piero Viola, Sandro Santoro e Giuseppe Cassì. Nel corso della cerimonia sono stati, inoltre, presentati il Torneo interscolastico di Basket 5 e la Borsa di studio “Gaetano Gebbia”. Svelate anche le targhe commemorative.