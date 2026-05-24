Il Monza sbanca 0-2 un “Ceravolo” da brividi: il Catanzaro mastica amaro, al ritorno servirà un’impres-A

Davanti a un “Ceravolo” sold out, festante e rumoroso, sull’entusiasmo sfrenato di questa cavalcata Playoff, inaspettata da un lato, estremamente meritata dall’altra, il Catanzaro perde la finale d’andata dei Playoff per la promozione in Serie A contro il Monza. Una partita di alto livello, divertente, tanto per i 14.000 allo stadio, quanto per gli spettatori collegati su Tv8. Primo tempo di marca brianzola. Al 4′ minuto subito un grande brivido per il Catanzaro: Birindelli controlla e calcia stampando la palla sulla traversa. Al 13′ ancora uno spavento per i tifosi di casa: Pigliacelli sbaglia con i piedi, Cutrone recupera palla e quasi lo beffa a porta vuota, bravo Petriccione a evitare guai con un colpo di testa. Pigliacelli si fa perdonare, poco dopo, con una gran parata su Cutrone. La reazione calabrese è affidata a Pontisso che calcia forte, ma non trova la porta per pochi centimetri al 32′. Si va a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa meglio il Catanzaro. Al 63′ Thiam rischia la frittata perdendo palla su rilancio, i giallorossi recuperano e costruiscono un rapido contropiede per la conclusione di Pontisso fuori di un soffio. Al 67′ è la traversa a dire no al colpo di testa a botta sicura di Pittarello. E con due gol sbagliati, arriva la sentenza del gol subito. Al 77′, l’ex Reggina Hernani controlla un pallone allontanato dalla difesa calabrese e fa partire, da fuori area, una fucilata sotto l’incrocio sulla quale Pigliacelli non può nulla.

All’89’ il Monza firma il raddoppio. Serpentina clamorosa di Caso che parte da centrocampo, punta e salta Brighenti e infila con il piattone all’angolino basso. Doccia fredda per i ragazzi di Aquilani che il 29 maggio, a Monza, avranno bisogno di vincere ribaltando il punteggio con 3 gol di scarto per ottenere la promozione in Serie A.