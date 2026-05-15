Il Ministro Zangrillo torna a Reggio Calabria: l’appoggio a Cannizzaro in vista delle elezioni

È in programma domani, sabato 16 maggio, alle ore 16:00, il punto stampa del candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, con il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. L’incontro con la stampa si terrà presso la sede del Comitato elettorale del candidato sindaco. L’appuntamento rappresenta un momento della campagna elettorale del centrodestra in vista del confronto amministrativo a Reggio Calabria. Al centro dell’iniziativa ci sarà la presenza del ministro Zangrillo accanto a Cannizzaro, in un passaggio pubblico rivolto agli organi di informazione.