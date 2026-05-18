Il Ministro Pichetto Fratin a Reggio Calabria: incontro con la stampa insieme a Cannizzaro

Domani, martedì 19 maggio, alle ore 10:30, il candidato sindaco del CentroDestra, on. Francesco Cannizzaro, terrà un punto stampa insieme al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), on. Gilberto Pichetto Fratin, presso la sede del Comitato elettorale in via Quartiere militare n.20 a Reggio Calabria. L’incontro rappresenta un momento significativo nel pieno della campagna elettorale, a pochi giorni dal voto amministrativo, e offrirà l’occasione di ascoltare direttamente le dichiarazioni del candidato sindaco e del Ministro su temi di grande attualità, dall’ambiente alla gestione dell’energia, fino alle prospettive di sviluppo sostenibile per la città dello Stretto.

La visita del Ministro Pichetto Fratin sottolinea l’attenzione del Governo nazionale verso le dinamiche locali e la volontà di supportare progetti concreti nel territorio, con particolare riferimento alla tutela ambientale, alla transizione energetica e alle politiche di sicurezza ambientale. Il punto stampa, aperto ai giornalisti, rappresenta inoltre un’occasione per fare il punto sui principali temi di interesse dei cittadini reggini, con una panoramica sulle priorità e sulle proposte del programma elettorale di Francesco Cannizzaro, candidato del CentroDestra.