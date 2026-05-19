Il ministro Mazzi incontra Cannizzaro: conferenza sulle prospettive turistiche di Reggio Calabria

Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo, terrà una conferenza stampa sulle prospettive dello sviluppo turistico di Reggio Calabria insieme all'assessore regionale Giovanni Calabrese e al candidato sindaco di centrodestra Francesco Cannizzaro

Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi
Foto di Alessio Cassaro / Ansa

Mercoledì 20 maggio alle ore 12.30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Veneto, si terrà una conferenza stampa dedicata alle prospettive di sviluppo turistico della città e del territorio. All’incontro parteciperà il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, insieme all’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese e al deputato e candidato sindaco per il centrodestra Francesco Cannizzaro. Nel corso della conferenza verranno illustrati i principali indirizzi strategici e le prospettive di crescita del comparto turistico locale, con particolare attenzione alle opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico del territorio.

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