Il ministro Mazzi incontra Cannizzaro: conferenza sulle prospettive turistiche di Reggio Calabria

Mercoledì 20 maggio alle ore 12.30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Veneto, si terrà una conferenza stampa dedicata alle prospettive di sviluppo turistico della città e del territorio. All’incontro parteciperà il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, insieme all’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese e al deputato e candidato sindaco per il centrodestra Francesco Cannizzaro. Nel corso della conferenza verranno illustrati i principali indirizzi strategici e le prospettive di crescita del comparto turistico locale, con particolare attenzione alle opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico del territorio.