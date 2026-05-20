Il Ministro del Turismo Mazzi a Reggio Calabria e l’invito a Cannizzaro: “vinci, festeggia ma il giorno dopo ti aspetto a Roma per dirmi cosa vuoi fare della città”

Nella tarda mattinata odierna, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha fatto tappa a Reggio Calabria a qualche giorno dalle elezioni comunali nella città dello Stretto. Nella segreteria di Fratelli d’Italia, in centro, accanto al Ministro presente il Consigliere regionale Iiriti, l’Assessore regionale Calabrese e il candidato Sindaco del CentroDestra Francesco Cannizzaro. “Dal CentroSinistra i componenti nazionali a sostegno del candidato Sindaco Mimmo Battaglia vengono qui solo per insultare Francesco Cannizzaro, nonostante i disastri di questi anni in città” è stata la frase forte di Giovanni Calabrese nell’anticipare l’intervento dell’Onorevole e candidato Sindaco.

Palla dunque a Francesco Cannizzaro: “candidiamo Reggio Calabria a essere città turistica. Due cose dobbiamo fare: normalizzarla e poi proiettarla al futuro, che è europeo ed internazionale. Abbiamo inaugurato l’aerostazione qualche giorno fa e sapete che abbiamo anche 15 milioni di euro per il nuovo Porto. Dovrà essere il più importante della costa calabrese”. Cannizzaro ha rivendicato i risultati turistici degli ultimi tempi, dal Capodanno Rai al Vinitaly che sarà presente ad agosto. “Al Ministro Mazzi chiederò una grande mano per quello che ho già anticipato essere il mio obiettivo: il brand Reggio. Questi sciacalli in dodici anni hanno nascosto le grandi potenzialità della città. Poi dall’altra parte vengono qui Bonelli, Fratoianni e Boccia e non sanno fare altro che insultare“.

Il Ministro Mazzi: “ho grande ammirazione per i calabresi, per la loro grinta”

L’intervento più atteso, l’ultimo, è quello del Ministro Mazzi: “io ho grande ammirazione per il carattere dei calabresi, ho tanti amici calabresi, vengo spesso qui in Calabria. I calabresi hanno una grande grinta e chi è qui in questo tavolo lo ha dimostrato. Calabrese, Iiriti e Cannizzaro hanno grande grinta, ma anche competenze. Io sono di Verona e sono contento di questo ‘matrimonio’ sul Vinitaly. Piazza dei Signori a Verona è stata praticamente colonizzata dai calabresi. Stessa cosa alla fiera, andando al padiglione calabrese ho trovato una grande energia”.

“Farò di tutto per ricambiare questa energia per il vostro territorio. Quando ho fatto la promessa dopo la mia proclamazione al Ministro, ho detto: ‘da uomo del Nord, voglio essere ricordato come il Ministro che ha fatto più di tutti per il Sud‘. Ho incontrato i Ministri del Turismo di Emirati Arabi e Arabia Saudita e mi hanno parlato soprattutto del Sud. Della Toscana e poi del Sud, di Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia”.

“Turismo non è un concetto generico, per questo è bene parlare di turismi. Qui si potrebbe parlare di turismo sportivo, legato agli sport del vento, perché qui c’è un mare meraviglioso e ventoso. Poi avete l’enogastronomia e potete lavorare sull’enoturismo, che oggi vale tre miliardi”. Il Ministro ha chiuso con un invito ufficiale a Cannizzaro: “lunedì vincerai, festeggerai la notte ma il giorno dopo, martedì 26, ti aspetto alle ore 15 al Ministero del Turismo a Roma per dirmi cosa vuoi fare per la città di Reggio Calabria”.