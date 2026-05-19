Il Messina Volley si impone sul campo del Ragusa Volley nell’andata dei Play-Off promozione

Il Messina Volley si aggiudica il match della gara di andata dei quarti di play-off promozione di Serie C in casa del Ragusa Volley. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen, sul campo della palestra Pappalardo di Ragusa, si impongono per 3-0 contro l’agguerrita compagine di mister Ennio Curtrona. Tre set di altissimo livello caratterizzano il match, con le peloritane determinate e concentrate a conquistare l’intera posta in palio in vista della gara di ritorno. Primo set con la squadra di casa avanti per 4-1 con Gaia Maria Agosta e Alessia Corallo. Le peloritane reagiscono e pareggiano (5-5) con Nielsen, Barbora Basile e Rebecca La Spada. Le stesse attaccanti giallo-blu materializzano il +4 (6-10) per il team del presidente Mario Rizzo, con mister Cutrona in time-out. Clelia Torre accorcia (-2; 9-11) per le padrone di casa, ma le ospiti volano a +6 (10-16) con Giulia Mondello, Nielsen e Alessandra Cuzzola.

Secondo discrezionale locale ed il Messina Volley vola a +7 (13-20) con il pallonetto di Nielsen. Il muro di Basile ed il successive punto di Mondello chiudono il parziale in favore delle giallo-blu (19-25). Secondo con le padrone di casa avanti di 3 punti (4-1) con Corallo e Chiara Sortino. Agosta e Corallo contretizzanno il +5 (8-3) con il team ospite in time-out. Al rientro si assiste a un batti e ribatti fino al ritorno peloritano che accorica a -2 (13-11). Coach Cutrona va in pausa, ma Nielsen e La Spada firmano il pari (14-14), Le padrone di casa tornano avanti (+3; 19-16), ma Cuzzola e Mondello riallacciano il set (20-20), Nuovo discrezionale di casa, con un doppio punto di Torre e la palla a terra di Giulia Malandrino siglare il +3 (23-20). Mondello e Cuzzola pareggiano (23-23), mentre Malandrino sigla il set-point (24-23) per il Ragusa Volley.

Capitan Michela Laganà lo annulla, mentre Cuzzola piazza il sorpasso che consente alla compagine peloritana di portarsi sul 2-0 (24-26) nel computo dei set. Terzo in equilibrio fino all’11-11, con tre punti della Nielsen a consegnare il 14-11 per il Messina Volley. Ragusa va in time-out e, dopo un batti e ribatti, la pipe di Dalila Garofalo firma il pari (19-19), E’ il Messina Volley adesso in pausa con Cuzzola che riporta a +2 (19-21) le ospiti. Secondo discrezionale di casa, ma Mondello e Basile piazziano il +4 (19-23). Il muro e la palla a terra di Cuzzola chiudono il match in favore del Messina Volley (20-25).

Le parole di coach Nielsen

“E’ stata una partita giocata bene da parte loro – commenta coach Nielsen a fine gara – e non tanto bene da parte nosta, ma poi siamo riuscite a portare a casa il risultato. Soprattutto nel secondo set si è visto una bella forza di gruppo e la concentrazione che ci ha consentito di rimontare”. “Sicuramente Messina ha qualche cosa in più – dichiara mister Cutrona – sia come esperienza che come centimetri. Per noi averlo messo in difficoltà, per una parte della partita, è una grossa soddisfazione. Non potevamo pretendere di vincere la partita, però abbiamo messo il massimo impegno. Siamo riusciti ad andare avanti nel secondo set, ma loro sottorete hanno qualcosa in più. Comunque un set combattuto e molto bello”.

Il prossimo 20 maggio al “PalaRescifina” si disputerà la gara di ritorno che presenta il direttore generale peloritano Pietro Fazio: “Nella gara di andata il Ragusa si è dimostrata una squadra ostica e, a maggior ragione, dobbiamo mantenere la concentrazione per affrontare al meglio questo impegno. Queste prime gare play-off ci hanno fatto capire che ogni gara ha una storia a sé e dunque dobbiamo dare il massimo per ottenere la vittoria, soprattutto perché ci troveremo di fronte al nostro pubblico”.

Ragusa Volley – Messina Volley 0-3 (19-25; 24-26; 20-25)

Ragusa Volley : Agosta, Cascone, Corallo, Garofalo, Gulino, Iacono, La Rosa, Malandrino, Romano, Sortino (Cap.), Torre, Turlà (Lib.). All. Cutrona. 2° All. Messina.

Messina Volley: Bisicchia, Laganà (Cap.), Mondello, Ignoto, Basile, Nielsen, Runci, Arena, Cuzzola, La Spada, De Luca, Colombrita (Lib.). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo