Il Messina Volley conquista l’accesso alle semifinali Play-Off di Serie C

In un “PalaRescifina” gremito e in tinta giallo-blu, il Messina Volley conquista l’accesso alle semifinali Play-Off promozione di Serie C grazie al successo per 3-1 sul Ragusa Volley. All’andata, le ragazze dirette da Marcela Nielsen, si sono imposte per 3-0 contro la compagine allenata da coach Ennio Cutrona. Dopo un primo set in favore delle iblee, capitan Michela Laganà e compagne si ricompattano e si aggiudicano i tre set successivi. Primo set in equilibrio fino al 16-15 ospite con la panchina di casa in time-out. Al rientro il Ragusa Volley ingrana la marcia e va a +3 (15-18) trascinata da Clelia Torre. Batti e ribatti con le locali ad accorciare a -2 (21-23), con mister Cutrona in pausa.

Il muro di Barbora Basile sigla il -1 (22-23), ma Dalila Garofalo firma il set-point, anteprima della vittoria del set per la squadra ospite (22-25). Nel parziale successive le due squadre si studiano fino al 5-5, quando due ace di Rebecca La Spada e Basile e la palla a terra di Giulia Mondello consegnano il +4 (10-6) alla squadra di casa. Coach Cutrona chiama time-out, che però non sortisce gli effetti desiderati visto che due pipe di Nielsen, coadiuvati da un pallonetto di Laganà, materializzano il +7 (13-6) per il Messina Volley. La squadra di casa piazza un altro break e si porta a +14 (23-9) con Nielsen, Basile, Laganà e La Spada. Alessia Corallo accorcia (-13; 23-10), ma Mondello chiude il set in favore delle padrone di casa (25-10). Terzo parziale punto a punto fino al 13-13 con Nielsen a lanciare le giallo-blu (+2; 15-13). Cutrona chiama la pausa e si viaggia più o meno con questo elastico fino al +3 locale (19-16) firmato Basile. Nuovo discrezionale ospite con l’ace di La Spada a sancire il +5 (21-16). Torre accorcia (-4; 22-18), ma Mondello e Nielsen chiudono il set (25-18) e spediscono il Messina Volley alle semifinali Play-off. Quarto set con le locali avanti di tre lunghezze (6-3).

L’ace di Alessandra Cuzzola rappresenta il +4 (12-8) per le padrone di casa, con il team ospite in pausa. Nielsen, Laganà e La Spada realizzano il +7 (16-9) e si viaggia punto a punto fino al -5 (20-15) con Torre e Corallo. Tre punti di Nielsen tracciano il match-point (+8; 24-16), annullato da Corallo, per poi essere concretizzato dalla stessa attaccante argentina (25-17).

Le dichiarazioni del coach del Messina Volley

“C’è stato un pò di nervosismo iniziale – commenta coach Nielsen a fine gara – però poi siamo state brave a vincere anche questa partita. Dopo il primo set si è visto un cambio di atteggiamento su cui abbiamo lavorato tutto quest’anno. In questa stagione siamo partiti con delle insicurezze e poi, piano piano, abbiamo acquisito più sicurezza. Queste partite sono più pesanti a livello emotivo e questa volta è andata bene”. “Abbiamo dato il massimo – dichiara coach Cutrona – perché volevamo impegnarci fino alla fine del campionato. Ci siamo riusciti nel primo set, ma poi è uscita da maggiore classe ed esperienza delle avversarie. Però siamo stati in campo fino alla fine e siamo molto soddisfatti. Siamo una neo-promossa e quindi siamo andati oltre le aspettative. A questi livelli non avevamo mai giocato e quindi per noi è una grossa soddisfazione e speriamo siamo una buona anticipazione per il future”. “Abbiamo raggiunto uno degli obiettivi prefissati ad inizio anno – aggiunge il centrale giallo-blu La Spada – questo è la finalità di oggi e non potevamo chiedere di meglio. Nel primo set non siamo riuscite ad esprimere il meglio di noi stesse, ma dal secondo set in poi siamo riuscite a manifestare il nostro gioco e dominare l’avversario”.

Domenica prossima il Messina Volley affronterà, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, il Teams Volley Catania per la gara di andata delle semifinali Play-Off. A presentare il match è il direttore generale giallo-blu Pietro Fazio: “Siamo arrivati al momento più importante della stagione, frutto del lavoro, dei sacrifici e della crescita che questo gruppo ha dimostrato durante tutto il campionato. Affrontare il Teams Volley Catania nei Play-Off promozione rappresenta una sfida di grande valore tecnico e sportivo, contro una squadra preparata e competitiva, ma il Messina Volley ha dimostrato di avere carattere, qualità e spirito di squadra per giocarsi fino in fondo le proprie possibilità. La gara d’andata al PalaRescifina sarà fondamentale e confidiamo nel sostegno del nostro pubblico. Sappiamo che i Play-Off si decidono nei dettagli e servirà massima attenzione in ogni fase della partita, ma siamo fiduciosi perché questo gruppo ha meritato di vivere un appuntamento così importante”

Messina Volley – Ragusa Volley 3-1 (22-25; 25-10; 25-18; 25-17)

Messina Volley: Bisicchia n.e., Mondello 9, Laganà (Cap.) 6, Ignoto n.e., Basile 12, Nielsen 29, Runci n.e., Arena n.e., Cuzzola 9, La Spada 8, Colombrita (Lib.). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo

Ragusa Volley : Agosta, Cascone 5, Corallo 12, Garofalo 11, Gulino n.e., Iacono n.e., Malandrino n.e., Sortino (Cap.), Torre 17, Turlà (Lib. 1), La Rosa (Li. 2). All. Cutrona.