Il messaggio di Battaglia: “ho chiamato Cannizzaro per congratularmi, gli lasciamo un Comune in salute”

Domenico Battaglia, sindaco uscente del Comune di Reggio Calabria, e candidato perdente, ha contattato il neo eletto sindaco Francesco Cannizzaro per esprimere le sue congratulazioni e augurare buon lavoro. “Ho chiamato pochi minuti fa Francesco Cannizzaro per congratularmi con lui e augurargli buon lavoro” ha dichiarato Battaglia in un comunicato stampa. Il sindaco uscente ha raccontato la propria esperienza alla guida della città: “Ho avuto l’onore e il privilegio di servire Reggio Calabria in questi mesi da sindaco facente funzioni – ha evidenziato Battaglia – ed è stata un’esperienza intensa, vissuta ogni giorno con grande senso di responsabilità, impegno e tanto amore per la nostra città. Prendo atto con rispetto della volontà espressa dai cittadini che rappresenta il fondamento della democrazia”.

“Alla nuova amministrazione consegniamo un Comune in salute, con i conti in ordine, una macchina amministrativa operativa e numerosi percorsi già avviati su opere pubbliche, servizi, rigenerazione urbana e programmazione strategica. Presto incontrerò il nuovo sindaco per il passaggio ufficiale delle consegne. Da ora continuerò a servire la città con la stessa passione e lo stesso entusiasmo, senza risparmiarmi, dai banchi dell’opposizione”. Infine, Battaglia ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato: “Desidero, infine, ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto in questo percorso e quanti hanno condiviso con me questi mesi di lavoro intenso. Porterò sempre nel cuore questi mesi che hanno rappresentato per me non solo un incarico amministrativo, ma un’esperienza di grande valore umano”.