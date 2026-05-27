Il Liceo Campanella-Preti-Frangipane di Reggio Calabria vince il concorso fotografico “Scatti di Valore”

Un prestigioso riconoscimento premia l’impegno artistico e la sensibilità sociale degli studenti del Liceo Statale “Campanella-Preti-Frangipane” di Reggio Calabria. L’Istituto si è aggiudicato la vittoria nella XV edizione del Concorso Fotografico “Scatti di Valore – Sguardi sui valori del volontariato”, promosso e organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari – ETS. A decretare il successo della scuola è stata l’opera “Considero valore la resilienza”, realizzata dalla studentessa Gaia Tripodi, frequentante la classe V H dell’indirizzo di grafica pubblicitaria del Liceo Artistico “Preti-Frangipane”.

L’opera ha saputo cogliere lo spirito del concorso, traducendo in un’immagine il concetto della resilienza applicato alle azioni di solidarietà e cittadinanza attiva. Un lavoro che, secondo quanto riconosciuto dal premio, si distingue per intensità espressiva e significato. La certificazione ufficiale del riconoscimento, firmata dalla presidente del CSV dei Due Mari, Orsola Foti, assegna alla scuola un buono destinato all’acquisto di beni di utilizzo collettivo. Alla studentessa Gaia Tripodi è stata invece donata una fotocamera, pensata come strumento tecnico per incentivare e sostenere la sua passione e il suo percorso nel mondo della fotografia e delle arti visive.

Il traguardo non rappresenta soltanto un successo artistico individuale o di classe, ma conferma l’eccellenza dei percorsi formativi dell’indirizzo artistico del Liceo, capaci di unire competenza tecnica e laboratoriale allo sviluppo di una coscienza civica ed empatica negli studenti. Il concorso “Scatti di Valore” si conferma un punto di riferimento sul territorio per stimolare le giovani generazioni a guardare la realtà attraverso la lente della solidarietà, dell’altruismo e dell’impegno sociale. La vittoria del Liceo Statale “Campanella-Preti-Frangipane” sottolinea infine la vitalità di una scuola aperta al territorio, inclusiva e costantemente proiettata verso la valorizzazione dei talenti dei propri studenti.