Il Liceo Artistico di Siderno omaggia i Carabinieri con un’opera monumentale sulla Battaglia di Culquaber

Un’opera monumentale per celebrare il coraggio, il sacrificio e la memoria storica dell’Arma dei Carabinieri. È il prestigioso omaggio che il Liceo Artistico Statale di Siderno, appartenente al Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, ha voluto dedicare al Gruppo Carabinieri di Locri attraverso la realizzazione di una maestosa raffigurazione della storica Battaglia di Culquaber.

L’imponente opera, delle dimensioni di 2,80 metri per 1,40 metri, ripercorre uno degli episodi più eroici della storia dei Reali Carabinieri, divenuto simbolo assoluto di fedeltà al dovere, spirito di sacrificio e amore per la Patria. Un lavoro di straordinario impatto visivo ed emotivo, nato dall’impegno e dalla sensibilità artistica degli studenti e dei docenti del Liceo Artistico, coordinati dal professor Rosario La Seta.

L’iniziativa assume un significato che va oltre il valore artistico dell’opera: rappresenta infatti un forte messaggio di vicinanza tra il mondo della scuola, le istituzioni e il territorio, nel segno della memoria e dei valori condivisi. Attraverso il linguaggio universale dell’arte, gli studenti hanno trasformato una pagina di storia in un simbolo vivo di identità nazionale, coraggio e senso dello Stato.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte una rappresentanza del Polo Liceale, composta da studenti e docenti, e le autorità militari del Gruppo Carabinieri di Locri. Nel corso degli interventi è stato più volte sottolineato come l’arte riesca a diventare strumento di dialogo, testimonianza e memoria collettiva, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore del servizio, della dedizione e dell’attaccamento alle istituzioni.

La donazione dell’opera suggella il profondo rapporto di stima e collaborazione che lega la comunità locale all’Arma dei Carabinieri e contribuisce a mantenere viva la memoria di una delle pagine più nobili della storia nazionale.