Il grande tennis arriva a Reggio Calabria: le Next Gen ATP Finals 2026 si giocheranno al PalaCalafiore?

Reggio Calabria sogna il grande tennis internazionale. La Gazzetta dello Sport sgancia un’indiscrezione niente male, in attesa solo di ufficialità: le Next Gen ATP Finals 2026 dovrebbero giocarsi al PalaCalafiore. Nelle ultime settimane si sono tenute diverse riunioni in Calabria fra dirigenti ATP e Fitp: il torneo, che negli ultimi 3 anni si è giocato in Arabia Saudita, dovrebbe tornare a casa. Un ritorno in Italia che ribalta anche la geografia sportiva: Milano è stata la città ospitante dal 2017 al 2022, si attende l’ok per portare il grande tennis in riva allo Stretto nel dicembre 2026.

Il PalaCalafiore dovrebbe essere la location scelta con il supporto del Circolo Tennis Rocco Polimeni in appoggio, come già accaduto per competizioni quali la Coppa Europa e l’ex Fed Cup.

Cosa sono le Next Gen ATP Finals?

Parliamo del torneo dei maestri… ni. Se le ATP Finals sono il torneo che raccoglie i migliori 8 tennisti del ranking mondiale maschile, l’aggiunta “Next Gen” (prossima generazione, ndr) riguarda i futuri campioni, ovvero i migliori 7 U20 del circuito più una wild card. Attenzione però a sottovalutare questo dato. Negli anni, hanno preso parte all’evento campioni Slam del calibro di Sinner, Alcaraz, Medvedev, medagliati olimpici come Zverev e Musetti, altri grandi talenti che da anni sono stabilmente ai piani alti della classifica come Tsitsipas, Rune, de Minaur.

L’attuale campione in carica, Learner Tien, è numero 20 al mondo. Dunque, a Reggio Calabria sarà possibile vedere i migliori 8 giovani talenti, già presenti nel circuito, e che un domani potranno dominare i quadri conclusivi dei migliori 1000 e degli Slam.