Il Giro d’Italia lascia la Calabria con la tappa Praia a Mare-Potenza: percorso, favoriti e dove vederla

Dopo lo spettacolo della Catanzaro-Cosenza che, nella giornata di ieri, ha messo in vetrina la Calabria, il Giro d’Italia si prepara a lasciare la Regione. Prevista per oggi la 5ª tappa, con partenza da Praia a Mare e traguardo finale a Potenza, con la quale il giro si sposterà dalla Calabria alla Basilicata. Il percorso è lungo 203 chilometri e 3 stellette di difficoltà per una tappa che si presenta un po’ più impegnativa rispetto a quella che l’ha preceduta.

Il percorso della tappa Praia a Mare-Potenza del Giro d’Italia 2026

Pronti-via ed è subito salita. Il gruppo affronterà il GPM di terza categoria di Pestrieri (13.5 km al 4.8%), seguito da una leggera discesa fino allo Sprint di Francavilla in Sinni. Successivamente, si torna a salire dolcemente fino alla alla Montagna Grande di Viggiano (6.6 km al 9.1% di pendenza media, massima del 15%), GPM di seconda categoria. Da qui si resterà in quota fino al Chilometro Red Bull e allo strappo della Sellata. Poi si scende verso la città. L’arrivo è in pianura, ma gli ultimi chilometri nel centro cittadino di Potenza saranno in salita.

I favoriti della tappa Praia a Mare-Potenza del Giro d’Italia 2026

Lo scenario potrebbe riproporre quanto già visto ieri a Cosenza. La Movistar tira parecchio e proverà a lavorare per Orluis Aular. Nell’eventualità di uno sprint ristretto, occhio a Jhonatan Narvaez e Ben Turner. Giulio Ciccone vorrà difendere la Maglia Rosa e, chissà, magari provare a vincere la tappa, come già accaduto ieri. Non è da escludere, in ogni caso, una possibile fuga.

Dove vedere la tappa Praia a Mare-Potenza del Giro d’Italia 2026

La 5ª tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Praia a Mare e arrivo a Potenza, sarà visibile su Rai Sport HD dalle 12.05 alle 14.00. Su Rai 2 dalle ore 14.00. Diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, DAZN, Eurosport 1.