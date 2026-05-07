“Il futuro inizia adesso”: pronta la presentazione del comitato “Giovani per Cannizzaro Sindaco”

La campagna elettorale per la candidatura a Sindaco di Francesco Cannizzaro entra nel vivo con la nascita del comitato “Giovani per Cannizzaro Sindaco – Il futuro inizia adesso”, che verrà ufficialmente presentato sabato 9 maggio, alle ore 18:00, a Piazza Camagna. L’incontro sarà un’occasione per discutere e far emergere la visione delle nuove generazioni, ponendo al centro del dibattito cittadino le politiche giovanili, lo sviluppo locale e il rinnovamento amministrativo della città. Sotto lo slogan “Il futuro inizia adesso”, il comitato intende promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nei processi decisionali, con l’obiettivo di trasformare le idee in azioni concrete per il rilancio di Reggio Calabria.

Durante l’evento, il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro presenterà le linee programmatiche a sostegno delle nuove generazioni, mentre i rappresentanti del comitato e numerosi giovani coinvolti nell’iniziativa prenderanno la parola per un confronto aperto sulle sfide future della città. L’invito è rivolto a tutti i giovani, non solo ai sostenitori di Cannizzaro, che desiderano dare il proprio contributo per costruire una Reggio più moderna, dinamica e attenta alle esigenze della comunità giovanile. L’evento vuole essere una cassa di risonanza per dare voce a chi, troppo spesso, è stato messo in secondo piano, mostrando che i giovani reggini sono pronti a prendersi la responsabilità di guidare il cambiamento.