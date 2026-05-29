Il futuro delle neuroscienze a Reggio Calabria: tutto pronto per il 65° Congresso Nazionale SNO, attesi più di 1000 partecipanti | INFO

Tutto pronto per il 65° Congresso Nazionale SNO – Scienze Neurologiche Ospedaliere, a Reggio Calabria dal 3 al 6 giugno. Il più importante appuntamento annuale della Società scientifica che riunisce neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi ospedalieri italiani. Per la tre giorni la città ospiterà oltre 1.000 partecipanti, 216 speaker già indicati nel programma e più di 50 appuntamenti tra sessioni tematiche, plenarie e corsi specialistici, oltre a letture inaugurali, tavole rotonde e comunicazioni scientifiche.

Il Congresso, dal titolo “Un ponte fra le Neuroscienze”, si terrà presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in Via dell’Università 25, negli spazi del DiGiES – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane. Una sede di alto profilo accademico, scelta anche per il valore simbolico di un luogo universitario che integra saperi diversi – giuridici, economici, sociali e umanistici – in sintonia con lo spirito di un Congresso che mette in dialogo discipline, tecnologie e modelli di cura.

L’apertura ufficiale dei lavori è prevista nel pomeriggio del 3 giugno, con la cerimonia inaugurale e i saluti istituzionali da parte del presidente SNO Pasquale Palumbo. Sono stati invitati a intervenire, tra gli altri, Giuseppina Princi – Deputata Parlamento Europeo Circoscrizione del Sud Italia; Ernesto Esposito – Direttore Generale della Programmazione Sanitaria Regionale; Tiziana Frittelli – Commissario straordinario del GOM (Grande Ospedale Metropolitano) di Reggio Calabria; Giuseppe Zimbalatti –Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Un Congresso sulle neuroscienze che cambiano

Il programma del 65° Congresso SNO attraversa le principali frontiere della neurologia clinica, della neurochirurgia e della neuroradiologia, con un’impostazione fortemente legata alla pratica ospedaliera e alla medicina basata sulle evidenze. Come sottolineato nella presentazione ufficiale del Congresso, l’obiettivo è “distillare i dati della letteratura pertinente che davvero servono per un’azione sicura per i sanitari e profittevole per i pazienti”.

Tra i temi di maggiore interesse anche per il pubblico generalista e per il dibattito sanitario:

Alzheimer, prevenzione e nuovi anticorpi monoclonali: una sessione plenaria sarà dedicata alla costruzione della rete clinica per l’Alzheimer nel 2026, con focus sui modelli organizzativi necessari a garantire equità, appropriatezza e sicurezza nell’accesso ai nuovi trattamenti anti-amiloide. Il programma affronterà prevenzione, criteri di eleggibilità, algoritmi diagnostici avanzati, PET e risonanza magnetica per la selezione e il follow-up dei pazienti.

prevenzione e nuovi anticorpi monoclonali: una sessione plenaria sarà dedicata alla costruzione della rete clinica per l’Alzheimer nel 2026, con focus sui modelli organizzativi necessari a garantire equità, appropriatezza e sicurezza nell’accesso ai nuovi trattamenti anti-amiloide. Il programma affronterà prevenzione, criteri di eleggibilità, algoritmi diagnostici avanzati, PET e risonanza magnetica per la selezione e il follow-up dei pazienti. Intelligenza artificiale nelle neuroscienze , dai modelli predittivi ai sensori indossabili, dalla neuroradiologia “potenziata” dagli algoritmi fino ai grandi interrogativi etici. Momento centrale sarà la lettura di Paolo Benanti, dedicata ad “Algoretica e cervello: diritti, responsabilità e relazione medico-paziente”, all’interno di una plenaria che metterà a confronto ricerca, clinica e riflessione bioetica.

, dai modelli predittivi ai sensori indossabili, dalla neuroradiologia “potenziata” dagli algoritmi fino ai grandi interrogativi etici. Momento centrale sarà la lettura di Paolo Benanti, dedicata ad “Algoretica e cervello: diritti, responsabilità e relazione medico-paziente”, all’interno di una plenaria che metterà a confronto ricerca, clinica e riflessione bioetica. Sonno e cervello , con un’intera sessione dedicata al “dialogo notturno dei neuroni”: narcolessia, insonnia, rapporto tra sonno e Alzheimer, complicanze delle apnee ostruttive del sonno. Un filone sempre più centrale nella prevenzione e nella comprensione dei disturbi neurologici.

, con un’intera sessione dedicata al “dialogo notturno dei neuroni”: narcolessia, insonnia, rapporto tra sonno e Alzheimer, complicanze delle apnee ostruttive del sonno. Un filone sempre più centrale nella prevenzione e nella comprensione dei disturbi neurologici. Donna e sclerosi multipla , con un focus sugli effetti della senescenza riproduttiva sulla progressione di malattia e sulle decisioni terapeutiche: un tema che incrocia medicina di genere, invecchiamento e personalizzazione delle cure.

, con un focus sugli effetti della senescenza riproduttiva sulla progressione di malattia e sulle decisioni terapeutiche: un tema che incrocia medicina di genere, invecchiamento e personalizzazione delle cure. Ictus ischemico acuto oltre i confini delle linee guida, con una plenaria dedicata ai trattamenti “rescue”, ai casi limite e alle nuove frontiere dell’intervento neurologico e neurovascolare.

Accanto a questi filoni, il Congresso approfondirà numerosi altri ambiti: neuro-oncologia, cefalee, malattie neuromuscolari, epilessia, neuroriabilitazione, neurochirurgia nell’anziano, disturbi neurologici funzionali, malattie rare come Fabry e Pompe, neuropalliazione, urgenze neurologiche e autonomie regionali nell’accesso alle cure.

Pasquale Palumbo, presidente Sno: “un confronto necessario per trasformare innovazione e ricerca in cure migliori”

“Il Congresso Nazionale SNO è il momento in cui la nostra comunità scientifica si confronta sulle grandi trasformazioni delle neuroscienze e sulle loro ricadute concrete nella vita dei pazienti”, dichiara Pasquale Palumbo. “Le innovazioni diagnostiche, i nuovi farmaci, l’intelligenza artificiale, le sfide dell’invecchiamento e della cronicità aprono possibilità straordinarie, ma ci chiedono anche di ripensare l’organizzazione dei servizi e di garantire appropriatezza, equità e sostenibilità. Riunire a Reggio Calabria specialisti da tutta Italia significa costruire un ponte tra discipline, territori e generazioni professionali: è da questo confronto che possono nascere risposte migliori per la sanità del Paese”.

La Calabria al centro del confronto nazionale sulle neuroscienze

La scelta di Reggio Calabria per il 65° Congresso Nazionale SNO dà particolare rilievo al Mezzogiorno come luogo di confronto scientifico e sanitario. Il programma vede una forte partecipazione di clinici e ricercatori calabresi, insieme a esperti provenienti da tutta Italia e dall’estero, e valorizza il contributo del territorio in un evento di respiro nazionale.

La collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria rafforza questo messaggio. Il DiGiES, sede del Congresso, è un dipartimento che riunisce competenze in ambito giuridico, economico e delle scienze umane, ponendosi come spazio di dialogo su alcune delle grandi trasformazioni contemporanee. In un Congresso che affronta anche temi come etica dell’intelligenza artificiale, sostenibilità delle cure e diritti dei pazienti, la cornice universitaria assume un valore particolarmente significativo.

Informazioni principali

Evento: 65° Congresso Nazionale SNO – Scienze Neurologiche Ospedaliere