Il disagio giovanile a Reggio Calabria è un’emergenza sociale: l’appello della Cooperativa Exodus alla politica

A Reggio Calabria il disagio giovanile non è più un fenomeno marginale né una questione da affrontare soltanto quando esplode in forme drammatiche. È una realtà profonda, silenziosa, spesso sottovalutata, che attraversa quartieri, famiglie, scuole e contesti sociali diversi. Un malessere che cresce lentamente, alimentato dalla solitudine, dalla mancanza di opportunità, dalla povertà educativa, dalla precarietà economica e dall’assenza di punti di riferimento capaci di ascoltare davvero le nuove generazioni.

Sempre più giovani vivono una condizione di smarrimento, con la sensazione di essere lasciati soli davanti alle proprie fragilità. Molti ragazzi faticano a immaginare un futuro nella propria città, non trovano spazi adeguati in cui esprimere talenti e aspirazioni, non incontrano percorsi concreti capaci di trasformare sogni e competenze in possibilità reali. In questo vuoto, il rischio è che il disagio si trasformi in isolamento, rabbia, rassegnazione o ricerca di vie di fuga pericolose.

Quando la mancanza di futuro diventa rischio sociale

Il tema del disagio giovanile a Reggio Calabria non può essere letto soltanto attraverso la lente della devianza o delle responsabilità individuali. Dietro molte situazioni difficili si nascondono storie di sofferenza non intercettata, fragilità emotive rimaste senza risposta, famiglie in difficoltà, scuole spesso lasciate sole e territori privi di servizi adeguati.

Quando una città non riesce a offrire ascolto, sostegno e occasioni concrete alle nuove generazioni, il disagio può sfociare nelle sue forme più gravi. La droga, l’alcol, il gioco patologico e altre forme di dipendenza diventano, per alcuni ragazzi, strumenti illusori per colmare un vuoto interiore o per sottrarsi a una realtà percepita come senza prospettive. Non si tratta di episodi isolati, ma di segnali che raccontano una crisi più ampia, che riguarda l’intera comunità cittadina.

La mancanza di luoghi di aggregazione sani, di attività culturali accessibili, di sostegno psicologico gratuito, di percorsi formativi e lavorativi stabili può spingere molti giovani verso l’isolamento o verso contesti che aumentano il rischio di marginalità. Per questo la prevenzione non può essere considerata un intervento secondario: deve diventare una priorità pubblica, strutturale e continuativa.

L’appello alla politica: i giovani siano al centro dei programmi elettorali

La Cooperativa Sociale Exodus Calabria lancia un appello chiaro alla politica e, in particolare, a tutti i candidati a sindaco di Reggio Calabria: il contrasto al disagio giovanile deve diventare una priorità assoluta nei programmi elettorali. Non bastano slogan, dichiarazioni di principio o promesse generiche. Servono scelte concrete, investimenti reali e una visione amministrativa capace di mettere i giovani al centro delle politiche sociali, culturali, educative e lavorative della città.

La questione giovanile non può essere affrontata soltanto dopo l’emergenza, quando il danno è già evidente e le famiglie sono già state travolte da problemi complessi. Occorre intervenire prima, costruendo una rete territoriale capace di prevenire il disagio, intercettare le fragilità e accompagnare i ragazzi in percorsi di crescita. La città ha bisogno di una politica che sappia essere presente nei quartieri, nelle scuole, nelle periferie e nei luoghi in cui il malessere sociale rischia di diventare invisibile.

Mettere i giovani al centro significa rafforzare i servizi di supporto psicologico, rendendoli gratuiti e facilmente accessibili. Significa investire nello sport, nella cultura e nelle attività sociali come strumenti di prevenzione. Significa creare centri giovanili e spazi sicuri di aggregazione nei quartieri, sostenere le famiglie e le scuole nel contrasto alle dipendenze, promuovere campagne di sensibilizzazione contro droga e gioco patologico, sviluppare percorsi di formazione e lavoro capaci di contrastare la fuga di speranza che colpisce tanti ragazzi.

Periferie, scuole e famiglie: la prevenzione passa dai territori

Il futuro di Reggio Calabria si costruisce anche dalla capacità di recuperare le periferie e restituire dignità ai territori più fragili. In molte aree della città, la mancanza di servizi, spazi sociali e opportunità educative pesa in modo particolare sui giovani, che rischiano di crescere senza luoghi in cui sentirsi parte di una comunità. Il recupero delle periferie non è soltanto una questione urbanistica, ma una scelta sociale e culturale.

Le scuole, le famiglie, le associazioni, le parrocchie, le cooperative sociali e le istituzioni devono poter lavorare insieme in modo stabile. Il contrasto al disagio minorile e giovanile richiede una rete forte, capace di unire competenze diverse e di intervenire prima che le fragilità diventino emergenze. Ogni ragazzo che si sente ascoltato, accolto e accompagnato rappresenta una possibilità in più per l’intera città.

Una comunità che lascia soli i propri giovani è una comunità destinata a perdere il proprio futuro. Per questo il tema non riguarda soltanto chi vive direttamente situazioni di disagio, ma ogni cittadino. Il malessere giovanile, quando viene ignorato, produce conseguenze sociali diffuse: indebolisce le famiglie, aumenta la marginalità, impoverisce il tessuto comunitario e rende più fragile il domani di un territorio già segnato da difficoltà economiche e sociali.

Exodus Calabria, un presidio sociale al servizio delle fragilità

In questo contesto, la Cooperativa Sociale Exodus Calabria rappresenta da anni un punto di riferimento importante nel territorio reggino. Nata alla fine degli anni Novanta dall’esperienza educativa della comunità Exodus di don Antonio Mazzi, la cooperativa opera con l’obiettivo di accompagnare persone fragili verso percorsi di autonomia, recupero e reinserimento sociale.

La sua azione si sviluppa in diversi comuni della provincia di Reggio Calabria, attraverso comunità terapeutiche, centri di ascolto, strutture assistenziali e attività di inclusione lavorativa. Al centro del lavoro quotidiano della cooperativa vi sono l’accoglienza, la prevenzione, il sostegno educativo e la possibilità di offrire nuove prospettive a persone che vivono condizioni di marginalità, dipendenza o difficoltà familiare.

A Santo Stefano in Aspromonte è attiva una comunità terapeutica che accoglie persone con problemi di tossicodipendenza, offrendo un percorso strutturato di recupero e reintegrazione. A Molochio, invece, la cooperativa gestisce una casa per anziani, garantendo assistenza qualificata e un ambiente protetto. Accanto a queste esperienze, il Centro di Ascolto attivo in città svolge un ruolo fondamentale per chi si trova in difficoltà, offrendo colloqui, orientamento e supporto educativo non solo a persone con dipendenze, ma anche a famiglie e giovani che vivono situazioni di disagio.

Inclusione lavorativa e dignità: il riscatto passa anche dal lavoro

Uno degli aspetti centrali dell’impegno di Exodus Calabria è la promozione dell’inserimento lavorativo come strumento di riscatto personale e sociale. La cooperativa organizza attività pratiche e formative che permettono alle persone coinvolte nei percorsi di recupero di acquisire competenze, responsabilità e autonomia.

Manutenzione del verde, pulizia di immobili, piccoli lavori di ristrutturazione, distribuzione di materiale informativo e animazione sociale diventano occasioni concrete per ricostruire dignità attraverso il lavoro. In un territorio in cui la disoccupazione e la precarietà incidono profondamente sulle condizioni di vita di molti giovani e famiglie, l’opportunità di sperimentare un ruolo attivo nella società assume un valore decisivo.

L’approccio della cooperativa si fonda su una visione educativa precisa: trasformare le fragilità in opportunità. Non si tratta soltanto di offrire servizi, ma di costruire relazioni, creare comunità e restituire speranza a chi rischia di restare ai margini. In questo senso, il lavoro di Exodus Calabria diventa parte di una risposta più ampia al disagio sociale, capace di unire accoglienza, formazione, prevenzione e autonomia.

Una battaglia quotidiana per il futuro di Reggio Calabria

Il messaggio lanciato dalla Cooperativa Sociale Exodus Calabria è netto: i giovani non chiedono privilegi, ma ascolto, possibilità e speranza. Chiedono una città capace di riconoscere le loro difficoltà senza giudicarle superficialmente, di offrire spazi sani di crescita, di investire su percorsi educativi, culturali e lavorativi, di non voltarsi dall’altra parte davanti al disagio.

La politica ha il dovere di rispondere con responsabilità e coraggio. Il contrasto al disagio giovanile a Reggio Calabria deve diventare una battaglia concreta, quotidiana e condivisa, non un tema da evocare solo durante le campagne elettorali. Servono programmi credibili, risorse adeguate, alleanze territoriali e continuità negli interventi.

Reggio Calabria non può più permettersi di assistere in silenzio alla crescita di questo malessere sociale. Ogni ragazzo che si sente dimenticato rappresenta una sconfitta per l’intera comunità. Ogni giovane che trova ascolto, sostegno e opportunità rappresenta invece un investimento sul futuro della città. Perché il domani di Reggio Calabria si costruisce partendo proprio da chi oggi rischia di non sentirsi parte del presente.