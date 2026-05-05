Il Comitato Italiano Paralimpico della Calabria apre una nuova sede a Reggio: firmato l’accordo col Comune

Il Comitato Italiano Paralimpico della Calabria ha da oggi una nuova sede operativa nei locali comunali dell’Arena “Leopoldo Trieste”. La firma del contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Reggio Calabria e il CIP regionale è avvenuta nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alla presenza delle principali autorità locali. Il contratto è stato firmato dal sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, dal delegato comunale allo Sport Giovanni Latella, dalla dirigente del Settore Sport Lucia Consiglio, e dai presidenti regionale e provinciale del CIP Antonello Scagliola, Giovanni Germoleo, e Fabio Giordano.

Questo momento è stato definito come significativo per il rafforzamento dello sport paralimpico sul territorio e per il consolidamento delle politiche di inclusione sociale promosse dall’Amministrazione comunale. “Si tratta di un passo importante per il rafforzamento dello sport paralimpico sul territorio – ha evidenziato Battaglia – abbiamo creduto fortemente in questo percorso, ascoltando e recependo le istanze delle federazioni e del movimento paralimpico. Voglio ringraziare tutta la macchina comunale impegnata in questo lavoro. Reggio Calabria, pur essendo una realtà periferica, ha saputo dare un impulso importante ai temi dell’inclusione e della partecipazione. La presenza della sede del CIP rappresenta il senso concreto di una città che è attenta ai bisogni del territorio”.

“Ringrazio gli uffici comunali per il grande lavoro portato avanti. L’assegnazione di questa sede rappresenta un ulteriore tassello di un percorso condiviso con il Comitato Paralimpico, sostenuto anche attraverso manifestazioni nazionali e internazionali che hanno contribuito a promuovere Reggio Calabria come città inclusiva.”, ha dichiarato Latella, sottolineando il lavoro svolto dal Settore Sport del Comune.

“Questa sede rappresenta un risultato storico e un modello apripista per le altre città, affinché anche altrove si possa procedere nella direzione di garantire spazi dedicati al movimento paralimpico. Avere una sede propria significa completare un percorso di crescita e radicamento sul territorio. Da oggi il Comitato Paralimpico Calabria è legato ancora più profondamente alla città di Reggio Calabria.”, ha concluso il presidente del CIP Calabria, Antonello Scagliola.