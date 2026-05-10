Il Comitato di Quartiere di Arangea, “un passo verso il riconoscimento ufficiale e la valorizzazione del territorio”

Il Comitato di Quartiere di Arangea ha annunciato con entusiasmo il suo ingresso ufficiale nella Rete dei Comitati di Quartiere di Reggio Calabria, segnando un nuovo capitolo nella storia di questo quartiere, da sempre caratterizzato da un forte legame con le tradizioni, la laboriosità e la creatività. L’iniziativa rappresenta un segnale importante per il futuro del quartiere, che, purtroppo, fino ad oggi ha dovuto fare i conti con diverse difficoltà amministrative. “Arangea, o Villa Arangea, è sempre stato un quartiere laborioso, unito, creativo e legato alle tradizioni, ma adesso, forse anche grazie alla nascita del Comitato di Quartiere, ha capito che anche la forma è necessaria e che deve diventare sostanza”, ha dichiarato il Comitato, nella nota di Lucrezia Bruzzano, sottolineando il cammino che il quartiere sta percorrendo verso il riconoscimento ufficiale delle sue necessità e peculiarità.

Attualmente, il quartiere Arangea è privo di una delimitazione ufficiale dei suoi confini e, secondo il Comitato, i suoi abitanti non hanno la possibilità di segnalare correttamente disagi o guasti come le perdite d’acqua, essendo costretti a dichiarare che il problema riguarda territori come Ravagnese o Gallina, nonostante la realtà dei fatti. Questo problema nasce dalla soppressione delle circoscrizioni avvenuta a seguito della riduzione demografica della città durante il commissariamento comunale, tra il 2012 e il 2013. Tuttavia, nonostante il passaggio del tempo, l’amministrazione continua a fare riferimento a queste vecchie circoscrizioni in atti amministrativi e regolamenti.

Il Comitato di Quartiere di Arangea, che un tempo era stato diviso tra due circoscrizioni, ha quindi ribadito la necessità di essere riconosciuto come una realtà a sé stante, soprattutto nell’ambito della futura Quarta Circoscrizione, per cui ha richiesto un trattamento paritario e ufficiale. “Non possiamo più tollerare di essere considerati un ‘di cui’ di qualcos’altro”, ha dichiarato il Comitato, facendo appello al riconoscimento delle specificità del territorio.

Il Comitato di Quartiere di Arangea, inoltre, ha lanciato delle pagine ufficiali sui social, su Facebook e Instagram, e un indirizzo email ufficiale cdqarangea@gmail.com, per entrare in contatto con i residenti e raccogliere suggerimenti e contributi. Il territorio di Arangea, che si estende dal confine con il quartiere di Sant’Elia alla Struttura “Casa del Sole”, comprende anche le zone di Miniera, Sacramento, Gagliardi, Cafari, Irto e Maldariti. Per il Comitato, la collaborazione dei cittadini è fondamentale per portare avanti il processo di valorizzazione e risoluzione dei problemi del quartiere.

Il Comitato coglie inoltre l’occasione per invitare tutti i cittadini di Reggio Calabria ai festeggiamenti in onore dei Santi Patroni San Giovanni Nepomuceno e San Filippo Neri, che si svolgeranno nel quartiere dal 16 al 30 maggio. “Sarà l’occasione per rivivere, tutti assieme, un evento che si ripete da almeno due secoli, per ritrovare la propria dimensione spirituale, praticare un po’ di sano agonismo e, perché no, godere di ottima musica, in uno dei polmoni verdi più belli della città, con la brezza che salendo dal mare, attraverso la Fiumara del Sant’Agata, profuma di bergamotto”, afferma il Comitato, invitando la cittadinanza a partecipare a questo evento tradizionale.