Il comitato 297 Futuro Nazionale Reggio Calabria a Catanzaro per l’incontro con l’On. Sasso

Il comitato 297 Futuro Nazionale Reggio Calabria, ieri 22 maggio, ha preso parte a Catanzaro all’evento di presentazione organizzato dai comitati locali, che ha visto tra gli ospiti l’On. Rossano Sasso, responsabile Futuro Nazionale per il Sud. Un fulgido momento di aggregazione e scambio di idee che ha visto i futuristi calabresi uniti nel portare avanti e riconoscere che una visione nuova, concreta e di Destra è possibile. Apprezzato il breve intervento del referente Comitato 297, il dr. Francesco D’Aleo, il quale ha ha incentrato le battute sulla necessaria risposta ai vecchi partiti e ai giochi di potere che hanno caratterizzato le passate classi dirigenti; una risposta di rinnovamento che parte spontanea e si espande attraverso i professionisti, i lavoratori e tutti quelli, che lontani da interessi personali, riconoscono i valori di Futuro Nazionale come indispensabili per il nostro paese.

Il dibattito si è arricchito di numerosi e preziosi contributi provenienti da parte di tutti i referenti accorsi, rendendo questo momento di aggregazione uno spunto fondamentale per tutti i progetti futuri. Il comitato 297 Reggio è attivo su tutto il territorio reggino e si prepara al grande evento dell’assemblea costituente che si terrà il prossimo 13 e 14 giugno a Roma, durante la quale verranno dettate le linee strutturali e programmatiche del partito.