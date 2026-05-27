Il collegamento tra Messina e Villafranca svolto da ATM è salvo: c’è la sentenza del Tar di Palermo

ATM potrà continuare a garantire il collegamento tra Messina e Villafranca Tirrena. Con sentenza del 27 maggio 2026, Il Tar Palermo ha infatti dichiarato nulli il d.d.g. n. 3402 del 14.10.2025 e la circolare n. 38384 del 6.10.2025 dell’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, che aveva accolto il ricorso gerarchico improprio presentato dalla società Campagna & Ciccolo contro la decisione del Comune di Messina di autorizzare l’Azienda di Trasporti Messina a prolungare nel Comune di Villafranca Tirrena il servizio di trasporto pubblico locale.

Alla luce del pronunciamento dei giudici del Tribunale amministrativo di Palermo, che hanno dichiarato la nullità del D.D.G. n. 3402/2025 per difetto assoluto di attribuzione e la successiva circolare n. 38384/2025 firmata dal dirigente dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, il servizio di collegamento con Villafranca, inaugurato il primo marzo 2025 e attualmente svolto dalle linee 25, 26, 32 e 33 di ATM Messina, proseguirà dunque regolarmente. Nel giudizio dinanzi al Tar di Palermo, il Comune di Messina è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Airò, l’Azienda Trasporti di Messina dall’avvocato Giuseppe Laface.