Il Club Alpino Italiano Aspromonte di Reggio Calabria incontra i candidati sindaco: temi e dettagli del confronto 

Il Club Alpino Italiano – Sezione Aspromonte di Reggio Calabria organizza un incontro pubblico con i candidati alla carica di Sindaco della città. L’appuntamento è fissato per martedì 12 maggio alle ore 18:00 presso la sede sociale in Via Sbarre Superiori 61/c. L’iniziativa nasce dalla volontà della Sezione, da sempre attenta alla tutela della montagna e del patrimonio naturale che circonda la città, di offrire un momento di confronto diretto e trasparente sui temi ambientali, paesaggistici e territoriali, troppo spesso relegati ai margini del dibattito elettorale.

“La salute della montagna – si legge nella lettera inviata ai candidati – è indissolubilmente legata a quella del tessuto urbano e costiero che si estende ai suoi piedi. Per questo intendiamo ascoltare le visioni dei candidati e illustrare le nostre proposte, affinché la transizione ecologica diventi parte del cuore pulsante del prossimo programma di governo cittadino“.

Durante l’incontro verranno discussi cinque temi prioritari:

Consumo di suolo e tutela del territorio (con particolare attenzione al dissesto idrogeologico e alla rigenerazione urbana); Sviluppo delle foreste urbane e periurbane e creazione di una “Cintura Verde”; Cura e gestione del verde pubblico, con la proposta di un nuovo Regolamento del Verde Pianificazione partecipata e istituzione di tavoli permanenti con cittadini e associazioni; Valorizzazione e connessione della rete sentieristica, come infrastruttura per il turismo lento e la fruizione del territorio.

Ai candidati saranno state poste domande specifiche, a cui potranno rispondere con interventi focalizzati. L’incontro sarà aperto al pubblico e rivolto in particolare ai soci del CAI, ma anche a tutti i cittadini interessati al futuro sostenibile della città.

“Il nostro territorio possiede una bellezza straordinaria, ma richiede competenza, dialogo e coraggio politico per essere protetto. Noi faremo la nostra parte, offrendo esperienza e operatività a chiunque guiderà la città, purché vi sia un impegno reale verso la sostenibilità“. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.