Il Circo Paolo Orfei arriva a Catanzaro Lido con “Africa, il Regno Animale”

A Catanzaro Lido, l’eccellenza del circo tradizionale, lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, in pista i giganti, con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner e i maestosi felini di Francesco Berosini, con le meravigliose tigri bianche. Dal 29 maggio al 21 giugno, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua. Sotto il grande tendone, soltanto il 10 e 11 giugno, l’atmosfera si trasforma in horror-thriller con Oblio Horror Circus, prenotazione obbligatoria.

Gli elefanti rappresentano uno dei momenti più spettacolari e scenografici dello spettacolo, la presenza imponente e affascinante che cattura subito l’attenzione, un attrazione unica, pensata per stupire il pubblico di tutte le età. Il grande spettacolo circense dopo sarà ospitato a Catanzaro Lido, adiacente centro commerciale Le Fontane. La programmazione: tutti i giorni, ore 18.00 e 21.00; mercoledì riposo.Visita agli animali del circo domenica e festivi, dalle 10.00 alle 13.00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3478988192 oppure 3480056243, le pagine Facebook Circo Africa il regno animale, è importante per aver garantito il posto prenotare su www.primafilaticket.it.

Il Circo Paolo Orfei vanta di uno show unico, sotto la direzione artistica di Niky Martin. In pista si aprono le danze con straordinarie esibizioni: dai giganti della savana, gli elefanti, con esibizioni acrobatiche della famiglia Gartner, attrazione premiata al Festival del Circo di Montecarlo, ai maestosi felini di Francesco Berosini, alla cavalleria, alle attrazioni esotiche ed acquatiche; evoluzioni aeree con la giovane e brillante Rita De Angelis, Desiree Royal con il suo entusiasmante numero di hula hop; alta cavalleria con Genny Martino; Il giovane e spericolato Primo De Angelis, acrobata al filo, Desiree Pirlo abile artista ai tessuti; divertimento con i clown e magia con lo spettacolo dei Macaggi, luci e colori con la stella raggiante, la donna laser unica nel suo stile Michelle, e grande sfilata di animali esotici.