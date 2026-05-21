Il Catanzaro si prepara alla serata più bella: le info della prevendita per la finale contro il Monza

Non c’è tempo per festeggiare, se non qualche ora ieri sera. Il Catanzaro è già proiettato alla serata più bella, quella che vedrà il “Ceravolo” ospitare la finale playoff per la Serie A. Il primo atto si gioca in Calabria, il secondo a Monza. Ai giallorossi serve un’altra impresa e almeno una vittoria, possibilmente larga. La squadra di Aquilani è già nella storia, è riuscita nell’intento di far meglio di quella di Vivarini e di Caserta, che pure avevano già fatto benissimo, ma ora non si vuole fermare. Il sogno Serie A è possibile, la compagine ci crede, è in forma, vola sulle ali dell’entusiasmo, sospinta da un pubblico che trascina.

E domenica sera, alle ore 20, per la gara d’andata, il “Ceravolo” farà registrare ovviamente il sold out. Lo ha fatto per molto meno, per partite anche meno importanti. “US Catanzaro 1929 comunica che per la finale di andata dei play off Catanzaro – Monza in programma allo stadio “Ceravolo” domenica 24 maggio alle ore 20, la prelazione per gli abbonati – valida esclusivamente sul posto già assegnato e senza possibilità di cambio settore – partirà questo pomeriggio alle ore 15 e potrà essere esercitata entro domani, venerdì 22 maggio alle ore 23:59. Contestualmente, partirà la vendita libera: non sarà necessaria la Fidelity card” si legge nella nota del club.

Di seguito le modalità di acquisto dei tagliandi:

On Line e Rivendite TICKETONE abilitate su tutto il territorio locale e nazionale.

Botteghino Stadio: giovedì 21 maggio ore 15-18; venerdì 22 maggio ore 10 – 18; sabato 23 maggio ore 10 – 18; domenica 24 maggio dalle ore 12 a inizio gara.

I prezzi

Curva Ovest M.C.​​: ​€ 17,50 Intero ​– € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior​

Distinti: ​​​€ 29,00 Intero ​– € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest: ​​​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est: ​​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.: ​​​€ 60,00 Intero ​– € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/2014

Sempre alle 15 di questo pomeriggio sarà aperta la fase di accreditamento per le persone con disabilità che hanno già provveduto ad adempiere a quanto richiesto nella fase di pre-accreditamento e che hanno ricevuto da Ticketone il codice di “stampa biglietto”. Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo. Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.