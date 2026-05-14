“Il balcone sulla piazza”: a Messina la presentazione del libro di Cesare Giorgianni

Domani 15 maggio alle ore 10:00, presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” di Messina (Via XXIV Maggio, 48), nell’ambito della XVI edizione de “Il Maggio dei Libri” della Città Metropolitana di Messina, sarà presentato il volume “Il balcone sulla piazza – Personaggi, curiosità ed un pizzico di storia tra Via S. Marta, S. Cecilia e largo Trombetta”, scritto da Cesare Giorgianni. All’incontro parteciperà anche Sara Gargano, responsabile del “Museo dell’opera dei pupi” di Messina, mentre Silvia Castelli reciterà alcuni brani tratti dal testo.

Il libro propone una vivace e ironica descrizione dei personaggi che animano quotidianamente questi rioni centrali della città, offrendo uno spunto per conoscere a fondo la storia, l’arte e le curiosità di Piazza Trombetta e delle vie circostanti. Oltre 130 illustrazioni, gran parte inedite, accompagnano il lettore in un percorso che svela i “segreti” della piazza intitolata a Francesco Trombetta, le chiese e i monasteri della zona, il mitico mercato di San Paolino con i suoi “banniaturi”, l’ex Cinema Ariston-Casalini e l’antico Teatrino dell’opera dei pupi di via Santa Marta. Il volume include inoltre testimonianze, fotografie rare, cartoline d’epoca e stampe antiche, proiettando il lettore in una piacevole “passeggiata” nel passato di Messina.

Cesare Giorgianni, nato a Messina il 2 giugno 1957, è giornalista professionista in pensione

Cesare Giorgianni, nato a Messina il 2 giugno 1957, è giornalista professionista in pensione, con una lunga carriera tra quotidiani, televisioni e reportage culturali. Ha collaborato con La Sicilia, Antenna Sicilia-Teletna e il settimanale Il Soldo, realizzando servizi in Italia e all’estero. Autore di romanzi storici e pubblicazioni culturali, tra cui Baracche e schiavitù nell’Europa del XX secolo, Raustina e Messina, la Città di Antonello nei francobolli, Giorgianni unisce esperienza giornalistica e passione per la storia locale, rendendo questo libro uno strumento prezioso per conoscere la Messina più autentica.

L’appuntamento è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito.