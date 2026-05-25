Il 28 maggio la presentazione dell’audiotour: “La Via della Fede di San paolo. Trekking urbano a Reggio Calabria”

Giovedì 28 maggio h 11,00, presso la Sede staccata Guglielmo Marconi del Liceo Scienze Umane e Linguistico Tommaso Gulli di Reggio Calabria, le studentesse delle classi V ESU e IV BL presenteranno l’audiotour La Via della Fede di San Paolo. Trekking urbano a Reggio Calabria, realizzato nell’ambito del Percorso di Formazione Scuola-Lavoro in convenzione con il Museo diocesano di Reggio Calabria. Ideato nel 2015 dalla Pattuglia San Paolo, associazione di Scout adulti reggini, e fatto proprio dalla Diocesi di Reggio Calabria-Bova nel 2021, il Progetto La Via della Fede di San Paolo promuove un trekking urbano teso a far diventare Reggio tappa di un Cammino nazionale che ripercorra il viaggio che san Paolo fece, da prigioniero, nel 61 d.C. da Cesarea di Palestina a Roma, sostando prima a Siracusa, poi a Reggio Calabria e Pozzuoli.

Assistite dal tutor aziendale dott.ssa Lucia Lojacono, direttrice del Museo, e dai docenti tutor scolastici professori Giuseppe Licordari (Liceo Scienze Umane) e Paola Tripodi (Liceo Linguistico), le studentesse negli scorsi mesi hanno visitato i siti tappa del trekking urbano paolino, di ciascuno di essi hanno studiato arte e storia, redatto i testi e registrato gli audio per poi pubblicarne l’audiotour in italiano e inglese sulla piattaforma digitale IZITravel.

L’esperienza si è arricchita delle visite all’Archivio Storico diocesano, guidati dal direttore padre Pasquale Triulcio, e alla Biblioteca diocesana, accolti dalla direttrice dott.ssa Orsola Foti.

Giovedì 28 maggio alla presentazione delle audioguide interverranno, tra gli altri, il dott. Francesco Praticò, dirigente scolastico del Liceo Gulli, e mons. Pietro Sergi, Vicario diocesano per la Cultura.

Nell’ambito dello stesso Percorso FSL le studentesse della classe IV BL hanno curato traduzione e registrazione in tedesco e francese delle già esistenti audioguide del Museo diocesano e della Cattedrale di Reggio Calabria, ora disponibili in italiano, inglese, francese e tedesco.

L’audiotour La Via della Fede di San Paolo arricchisce l’offerta di audioguide IZITravel, disponibili gratuitamente online per chi visiti la nostra città, inserendosi in un Progetto fin dal 2022 ideato e promosso dal Museo diocesano che ne prevede l’estensione, nel tempo e con il coinvolgimento delle Scuole secondarie di II grado del territorio, ai luoghi di culto di maggior interesse della diocesi di Reggio Calabria-Bova.