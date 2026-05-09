I sindacati a Schifani: “sblocchi subito Aran Sicilia, stop a immobilismo o sarà mobilitazione”

“Il presidente Schifani intervenga immediatamente per garantire il pieno funzionamento dell’Aran Sicilia, confermando e prorogando l’incarico dell’avv. Accursio Gallo quale commissario straordinario dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana”. Lo dichiarano con forza le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fpl. “È inaccettabile che, mentre i lavoratori pubblici attendono il rinnovo dei contratti e il necessario adeguamento delle retribuzioni, la Regione continui a mantenere paralizzato l’organismo deputato alla contrattazione. La Sicilia non può permettersi ritardi, silenzi e immobilismo proprio in una fase in cui servono risposte immediate ai dipendenti pubblici”.

“I fondi – ancora i sindacati – sono già stanziati in bilancio, ma il Governo regionale non ha ancora emanato gli atti di indirizzo indispensabili per avviare e chiudere le procedure contrattuali entro i tempi previsti, come già avvenuto a livello nazionale. Un ritardo grave e ingiustificabile che mortifica migliaia di lavoratori”.

“Se non arriveranno segnali concreti e immediati da parte del presidente Schifani, le nostre organizzazioni sindacali sono pronte ad avviare ogni forma di mobilitazione e protesta per rompere questo stallo inaccettabile e difendere diritti, salari e dignità dei lavoratori pubblici siciliani”.