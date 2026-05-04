I servizi scolastici a Messina, Basile: “da un servizio mensa erogato a singhiozzo, al progetto di un ristorante in house”

Il candidato sindaco di Messina, Federico Basile, ha recentemente tracciato un bilancio dei miglioramenti apportati ai servizi scolastici della città durante il suo mandato. In un intervento che ha messo in evidenza i progressi tangibili fatti negli ultimi anni, Basile ha parlato di come Messina sia finalmente riuscita a superare le difficoltà passate e a garantire una migliore qualità dei servizi per gli studenti. Il suo messaggio si concentra su una trasformazione significativa che ha visto un’implementazione di servizi fondamentali come il trasporto scolastico, la mensa scolastica e il supporto agli alunni fragili, creando un modello che, secondo il candidato, deve essere portato avanti e ulteriormente migliorato.

I progressi nel trasporto scolastico: da zero a quasi 1200 alunni serviti

“Da 0 alunni a quasi 1200 bimbi che vengono ogni giorno accompagnati da casa a scuola”, ha spiegato Basile. Questo cambiamento ha rappresentato un passo fondamentale per garantire l’accesso all’istruzione a tutti i bambini, in particolare quelli che vivono in zone più periferiche della città, dove il trasporto pubblico tradizionale non è sempre disponibile o adeguato.

La mensa scolastica: un passo avanti verso l’efficienza e l’inclusività

“Da un servizio mensa che veniva erogato a singhiozzo, al progetto di un ristorante in house per raggiungere tutti gli istituti con pasti erogati a cifre sostenibili per tutti e gratuiti per chi ne ha diritto“, ha spiegato Basile. Questo nuovo progetto, che ha visto la creazione di un ristorante in house, ha permesso di centralizzare e ottimizzare il servizio, riducendo i costi e garantendo che ogni istituto scolastico fosse coperto da una mensa che offrisse pasti a basso costo o addirittura gratuiti per le famiglie più in difficoltà.

L’assistenza ai bambini fragili: un modello di inclusività

“Da un sistema di cooperative che non consentiva a tutti i bambini fragili il supporto attraverso personale specializzato a una società che gestisce ogni giorno oltre 100 istituti e migliaia di richieste”, ha spiegato Basile, evidenziando come il nuovo sistema abbia permesso di garantire un’assistenza qualificata e mirata.

La “straordinaria normalità” di Messina: il cammino verso il futuro

Federico Basile ha chiuso il suo intervento con un messaggio di orgoglio e di speranza per il futuro: “Una straordinaria normalità che Messina ha finalmente recuperato e che deve continuare a far crescere”. Con queste parole, il candidato ha sottolineato quanto sia importante continuare a migliorare questi servizi fondamentali, affinché tutti i bambini, indipendentemente dalla loro condizione sociale o geografica, possano godere delle stesse opportunità di crescita e apprendimento.