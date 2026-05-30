I reggini Francesco Marcianò e Liliana Mancin tra i protagonisti del “Premio Arte & Gusto 1920-2026″

Nella prestigiosa cornice di Ottaviano si è svolta la storica edizione 1920/2026 del Premio “Arte & Gusto”, ideato e diretto da Loredana Paolesse con la preziosa collaborazione della giornalista Patrizia Faiello. L’evento, da sempre punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, gastronomico e artistico del territorio, ha celebrato le grandi maestranze che incarnano l’eccellenza del Made in Italy. Tra i premiati illustri spiccano due straordinarie figure del panorama artigianale e gastronomico calabrese: il Maestro Intagliatore Francesco Marcianò e la Maestra gelateria Liliana Mancin.

L’organizzazione ha voluto rendere omaggio al talento, alla passione e alla dedizione con due prestigiose targhe d’onore.

All’Intagliatore Francesco Marcianò – Premio Eccellenza

“Un talento capace di elevare l’intaglio a vera forma d’Arte Visiva.”

Un riconoscimento che premia la maestria tecnica e la sensibilità artistica del Maestro Marcianò nel plasmare la materia, trasformando l’artigianato in autentica contemplazione estetica.

Alla Maestra gelatiera Liliana Mancin – Premio Eccellenza

“Ambasciatrice del gusto nel custodire la prestigiosa tradizione di famiglia della ‘Crema Reggina”.

Il premio celebra il ruolo fondamentale della Mancin (nipote del pasticcere Giuseppe Caridi, creatore del celebre gusto) nella salvaguardia e nella promozione di uno dei simboli identitari della pasticceria artigianale reggina, tramandato con amore, passione e rigore generazionale.

“Il Premio Arte & Gusto 1920-2026 nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su quelle mani, quelle menti e quei cuori che mantengono vive le nostre tradizioni più nobili”, ha dichiarato l’organizzatrice Loredana Paolesse. “Premiare oggi questi due giovani significa riconoscere il valore inestimabile di chi non solo custodisce il passato, ma lo proietta nel futuro come forma d’arte ed eccellenza assoluta”. L’edizione 2026 ha confermato la straordinaria vitalità del comparto dell’artigianato artistico e della grande tradizione dolciaria italiana, capace di emozionare, creare valore e rappresentare con orgoglio il territorio.