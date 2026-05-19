“I miracoli eucaristici nel mondo”: la mostra ideata da San Carlo Acutis arriva a Reggio Calabria

Reggio Calabria ospita una straordinaria rassegna dedicata ai miracoli eucaristici, ideata e realizzata da San Carlo Acutis, che raccoglie circa 136 eventi miracolosi riconosciuti dalla Chiesa e avvenuti in diversi Paesi nel corso dei secoli. La mostra, già visitata su tutti i cinque continenti — negli Stati Uniti in quasi 10.000 parrocchie e in centinaia di altre parrocchie nel mondo, inclusi celebri santuari mariani come Fatima, Lourdes e Guadalupe — permette ai visitatori di “visitare virtualmente i luoghi dove sono accaduti questi Miracoli” attraverso 166 pannelli fotografici di formato 60×80 corredati da descrizioni storiche.

L’esposizione è stata concessa al Seminario Pio XI di Reggio Calabria e sarà inaugurata mercoledì 20 maggio alle ore 21:00 da Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis, al termine dell’evento diocesano in Cattedrale. La mostra resterà aperta al pubblico per tre settimane.

Con questa iniziativa, fede, storia e arte si fondono in un percorso educativo e spirituale che promette di attirare l’interesse di fedeli e appassionati di storia religiosa.