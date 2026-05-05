I meriti di Salvini sull’aeroporto di Reggio e il Ponte sullo Stretto, Minasi: “Cannizzaro non farà ricorsi, chiederà opere compensative” | INTERVISTA

“Per noi è un orgoglio presentare la nostra lista insieme al nostro Ministro Matteo Salvini che non fa mai mancare la sua presenza, ma anche la sua attenzione verso questo territorio. Ovviamente, noi ringraziamo Ciccio Cannizzaro per essere sceso in campo, con grande coraggio devo anche sottolineare, perché credo che Reggio oggi ha bisogno e merita persone capaci e che domani sappiano gestire la cosa pubblica. Quindi io spero che a breve possiamo mandare finalmente a casa questa amministrazione che ancora oggi a distanza di 11 anni, cerca di addossare su altri le inefficienze e le incapacità che ha dimostrato. Noi daremo sempre il nostro sincero e soprattutto leale supporto a Ciccio Cannizzaro e continuerà a lavorare insieme a lui per il territorio come abbiamo fatto finora“. È quanto dichiarato da Tilde Minasi ai microfoni di StrettoWeb a margine della presentazione della lista della Lega alle elezioni Comunali di Reggio Calabria.

“Voglio ricordare che grazie al Ministro Salvini, che con i suoi primi interventi ha contribuito all’eliminazione delle limitazioni che insistevano sull’aeroporto, poi da lì grazie al Governatore l’aeroporto ha avuto il suo sviluppo ed è quello che è oggi.

Sul Ponte, posso dirvi che proprio la scorsa settimana abbiamo votato in Senato il nuovo decreto che definisce il nuovo iter per l’avvio dei lavori che dovrà superare tutte quelle che sono state le criticità sollevate dalla Corte dei Conti. Voglio anche sottolineare che con questo decreto, grazie sempre al Ministro Salvini, abbiamo ottenuto un finanziamento di 12 milioni di euro per mettere in sicurezza un’altra arteria importante che è la Bovalino-Bagnara.

Quindi credo che il Ponte partirà e sicuramente il nostro futuro sindaco non si impegnerà a fare ricorsi ma piuttosto si occuperà di vedere quale opere compensative possono essere le migliori per far risorgere questo territorio“, ha concluso Minasi.