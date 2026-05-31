I Laghi di Ganzirri diventano laboratorio ecologico per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, i suggestivi Laghi di Ganzirri si trasformano in un laboratorio ecologico a cielo aperto. Il cuore pulsante della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ITA030008 della Rete Natura 2000 ospita un grande Bioblitz, evento partecipativo dedicato all’osservazione, all’identificazione e alla mappatura del prezioso patrimonio di biodiversità locale. L’iniziativa, che unisce ricerca scientifica ed educazione civica, nasce dalla virtuosa sinergia tra il mondo accademico e il terzo settore. L’evento è co-organizzato dal Dipartimento CHIBIOFARAM (Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali) dell’Università degli Studi di Messina e da AssoCEA Messina APS (Centro di Educazione Ambientale Civica e Alimentare).

La rete di tutela del territorio si rafforza grazie alla collaborazione di partner istituzionali e scientifici di rilievo: INBAR® (Istituto Nazionale di Bioarchitettura), la Città Metropolitana di Messina Nodo InFEA e ARPA Sicilia. La scelta dei Laghi di Ganzirri non è casuale. Quest’area umida salmastra rappresenta uno degli ecosistemi più complessi e delicati del Mediterraneo, crocevia vitale per l’avifauna migratoria e habitat naturale per numerose specie endemiche e protette. Celebrare il 5 giugno in questo contesto significa accendere i riflettori sulla necessità di proteggere ambienti di transizione costantemente minacciati dalla pressione antropica e dai cambiamenti climatici.

Scienziati per un giorno: la citizen science in azione

Durante il Bioblitz, con l’uso dell’applicazione iNaturalist, cittadini di tutte le età, studenti, appassionati di natura e ricercatori operano fianco a fianco, trasformandosi in “scienziati per un giorno”. Armati di smartphone, macchine fotografiche e strumenti dedicati, i partecipanti esplorano le sponde del lago sotto la guida dei docenti del Dipartimento CHIBIOFARAM e degli educatori ambientali di AssoCEA Messina APS.

L’obiettivo è catalogare il maggior numero possibile di specie vegetali e animali presenti nell’area. I dati raccolti confluiranno in piattaforme internazionali di citizen science, contribuendo attivamente alla ricerca e fornendo informazioni aggiornate agli enti preposti sullo stato di salute dell’ecosistema.

Una rete istituzionale per la sostenibilità

La presenza della Città Metropolitana di Messina e di ARPA Sicilia garantisce un forte appoggio istituzionale, sottolineando come monitoraggio ambientale ed educazione alla sostenibilità siano oggi priorità assolute. INBAR® arricchisce l’evento promuovendo la visione di un rapporto armonico tra tessuto urbano e paesaggio naturale circostante. Questo Bioblitz rappresenta molto più di una semplice escursione o raccolta dati: è una grande festa della consapevolezza ecologica, dimostrando come l’alleanza tra università, associazioni, istituzioni e cittadinanza attiva sia la chiave per costruire una società responsabile e difendere la bellezza e la salute del nostro pianeta.

Il testo è stato redatto da Francesco Cancellieri, Presidente AssoCEA Messina APS, Componente CNES Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030 della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e già Delegato CER Macchia Mediterranea, Desertificazione dei Suoli e Paesaggio di Slow Food Sicilia.