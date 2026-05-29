I giovani siciliani del Partinicaudace alle finali nazionali al Maradona: il sogno degli Esordienti 2014 diventa realtà

C’è un sogno che accomuna ogni bambino che inizia a dare i primi calci a un pallone: calpestare l’erba di un grande stadio e giocare lì dove i campioni della Serie A scrivono la storia. Per i piccoli atleti del Partinicaudace, categoria Esordienti 2014, quel sogno è diventato una splendida realtà. I giovani talenti siciliani hanno vissuto un’avventura indimenticabile, raggiungendo le finali nazionali in uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Un traguardo prestigioso, che ha permesso alla Sicilia di brillare nel panorama nazionale grazie a una prova fatta di tecnica, disciplina e spirito di gruppo.

Il successo della trasferta del Partinicaudace non è soltanto sportivo, ma anche etico. L’esperienza dei giovani calciatori racconta infatti lo sport come veicolo di civiltà, formazione e crescita personale. Dietro il percorso dei ragazzi c’è anche la visione della Rete ZeroMolestie SINALP, che insieme alla società Komè Ascensori ha sostenuto la squadra in qualità di main sponsor. La Rete ZeroMolestie SINALP si conferma punto di riferimento nelle azioni concrete per la Parità di Genere. Il fiore all’occhiello di questo impegno è il progetto “Scontrino Antiviolenza”, un’iniziativa che trasforma un gesto quotidiano in uno strumento di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere. Il progetto porta un messaggio di tutela e rispetto dentro le case e nelle attività commerciali del territorio, contribuendo a diffondere una cultura fondata su consapevolezza, inclusione e responsabilità.

Il plauso ai giovani calciatori e il ruolo di Loredana Berritta

Un plauso speciale va ai piccoli calciatori del Partinicaudace, che con la loro forza di volontà hanno dimostrato il valore della lealtà sportiva. Un ringraziamento sentito è stato rivolto alla dirigente sindacale Loredana Berritta, delegata regionale della Rete ZeroMolestie SINALP. Grazie alla sua guida esperta e alla sua dedizione, è stato possibile non solo sostenere la crescita sportiva dei ragazzi, ma anche promuovere con forza i valori di inclusione e parità che la Rete porta avanti ogni giorno. Il cammino degli Esordienti 2014 del Partinicaudace diventa così il racconto di una bella pagina di sport giovanile, nella quale il risultato sul campo si intreccia con valori educativi, sociali e civili.