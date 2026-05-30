I consiglieri di Insieme per Tropea chiedono l’immediata pubblicazione della graduatoria dell’assegnazione degli alloggi popolari ATERP

“I consiglieri comunali neoeletti del gruppo “Insieme per Tropea” sollecitano l’immediata pubblicazione della graduatoria relativa all’assegnazione degli alloggi popolari ATERP destinati agli aventi diritto che avevano presentato regolare istanza durante la gestione della Commissione Straordinaria Prefettizia, che si ringrazia per l’ottimo lavoro svolto a favore della città. Da quanto risulta agli scriventi, la graduatoria definitiva sarebbe stata già predisposta dall’ATERP e trasmessa ufficialmente al Comune di Tropea tramite PEC, con acquisizione agli atti e protocollazione avvenuta in data 25 maggio 2026.

Alla luce di tali circostanze, il protrarsi del ritardo nella pubblicazione non appare ulteriormente giustificabile, soprattutto in considerazione della rilevanza sociale della vicenda e delle legittime aspettative di numerose famiglie tropeane che attendono da tempo una risposta concreta sul diritto all’abitazione“. È quanto si legge in una nota del gruppo consiliare “Insieme per Tropea“.

“I consiglieri di opposizione ricordano, inoltre, che le funzioni amministrative e gestionali degli uffici comunali proseguono regolarmente “ad prorogatio” sino all’insediamento del nuovo esecutivo e che, pertanto, non può esservi alcuna sospensione o rallentamento dell’azione amministrativa su procedimenti così delicati e rilevanti per la comunità.

Riteniamo indispensabile — dichiarano i consiglieri comunali di ‘Insieme per Tropea’ — che gli uffici comunali competenti, e in particolare l’Ufficio Tecnico Comunale, assicurino tempestività, efficienza amministrativa, trasparenza e piena informazione nei confronti dei cittadini interessati, nel rigoroso rispetto della legalità e dei diritti riconosciuti agli aventi titolo.”

“Il gruppo consiliare sottolinea con fermezza che nessuno, al di fuori delle istituzioni formalmente competenti e degli uffici preposti, può impropriamente attribuirsi meriti o iniziative su una procedura amministrativa che deve svolgersi esclusivamente secondo criteri di imparzialità, correttezza e trasparenza.

Garantire chiarezza e rapidità nell’assegnazione degli alloggi popolari significa tutelare concretamente persone e famiglie che vivono condizioni di difficoltà sociale e che attendono risposte certe da parte delle istituzioni. Il gruppo “Insieme per Tropea” continuerà a seguire con la massima attenzione l’intera vicenda, esercitando il proprio ruolo istituzionale di vigilanza affinché ogni fase della procedura venga conclusa nel pieno rispetto delle norme, dei tempi dovuti e dei diritti dei cittadini“, si legge in conclusione della nota.