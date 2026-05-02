I candidati Sindaco di Reggio Calabria e Messina insieme per la prima volta: tutto pronto per il maxi confronto sullo Stretto

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 15:30, si terrà un importante incontro a Villa San Giovanni, presso il Teatro dello Stretto di RTV, in cui i candidati a Sindaco di Reggio Calabria e Messina si confronteranno su temi cruciali per il futuro della regione. L’evento, dal titolo “Verso una governance dello Stretto”, è promosso dall’osservatorio civico Eletto2026, in collaborazione con i media partner RTV, Gazzetta del Sud, CityNow, StrettoWeb, Agenzia DIRE, Antenna del Mediterraneo, e Tele Messina. L’incontro sarà trasmesso in differita alle 21:30 su RTV Canale 77/677 del digitale terrestre Calabria, in streaming su www.reggiotv.it, e on demand sull’App ufficiale ReggioTv (iOS e Android). Inoltre, sarà visibile sui canali social di CityNow.

Il dibattito ruoterà attorno alla possibilità di una governance unitaria dello Stretto, una riflessione sulle dinamiche urbane e funzionali delle città di Reggio Calabria e Messina, che già operano come un sistema integrato, nonostante l’assenza di una governance metropolitana condivisa.

La proposta che verrà discussa include tre punti chiave:

Una cabina istituzionale stabile tra gli enti metropolitani e le Regioni di Calabria e Sicilia;

tra gli enti metropolitani e le Regioni di Calabria e Sicilia; Una struttura tecnica comune per la progettazione e il monitoraggio delle politiche comuni;

per la progettazione e il monitoraggio delle politiche comuni; Un documento strategico condiviso su temi fondamentali come mobilità, turismo, logistica e ricerca.

Lo Stretto come piattaforma strategica è un tema che si inserisce anche nello scenario euro-mediterraneo, evidenziando l’importanza della zona come crocevia tra Europa e Africa, in linea con le politiche dell’Unione Europea per il Mediterraneo e il Piano Mattei.

Il confronto sarà aperto dal giornalista Pasquale Romano (CityNow/ReggioTV), seguito dall’introduzione di Marco Patanè, promotore dell’osservatorio civico Eletto2026. La moderazione del dibattito sarà affidata a dr. Nino Rizzo Nervo, direttore della Gazzetta del Sud, con la partecipazione di otto giornalisti delle principali testate locali.

Eletto2026 si configura come un osservatorio civico che promuove l’analisi delle dinamiche territoriali e la partecipazione attiva al dibattito pubblico in modo indipendente e aperto. La domanda finale resta aperta: Lo Stretto è ancora una linea che divide, o un sistema che chiede di essere governato come tale?